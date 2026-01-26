Empleo en Cali: conozca estas vacantes con salarios de hasta $5 millones

El mercado laboral en Cali cerró 2025 con un desempeño positivo, alcanzando niveles de desempleo históricamente bajos. Este escenario ha generado un incremento en las vacantes disponibles, ofreciendo salarios de hasta $5 millones para profesionales, técnicos y operativos.
Las vacantes vigentes brindan estabilidad, posibilidad de desarrollo y proyección profesional, elementos clave para quienes buscan fortalecer su carrera y consolidar experiencia en el mercado laboral.
¿Cómo postularse?
Quienes estén interesados pueden ingresar a este enlace, registrarse y aplicar sin costo a las vacantes que se ajusten a su experiencia.
Tenga en cuenta que una hoja de vida bien estructurada y con sus datos actualizados puede aumentar significativamente sus posibilidades de ser contratado.
A continuación, le presentamos algunas de las vacantes disponibles en la capital vallecaucana.
Especialista comercial microcréditos – Bancamía
Salario: 4.360.000
Bancamía busca un profesional con vehículo propio y experiencia en gestión de clientes MiPymes con enfoque en microcrédito.
Responsabilidades:
- Brindar asesoría financiera personalizada.
- Consecución de carteras nuevas
- Gestionar carteras estratégicas.
- Ofrecer soluciones a la medida que generen valor real.
Requerimientos:
- Mínimo 2 años de experiencia en microcréditos o gestión de clientes microempresariales.
- Contar con una base propia de clientes MiPymes.
- Excelentes habilidades de negociación y comunicación.
- Capacidad para trabajar autónomamente y en terreno.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Coordinador comercial de puntos de venta – Medipiel
Salario: 4.000.000
Este rol es crucial para implementar las estrategias comerciales, asegurando que cada tienda opere de manera eficiente y proporcione una experiencia excepcional a los clientes.
Responsabilidades:
- Garantizar el cumplimiento del presupuesto de ventas de la zona asignada.
- Implementar el protocolo de servicio en toda la zona.
- Potenciar el rendimiento de los equipos mediante retroalimentaciones efectivas.
- Asegurar un excelente servicio al cliente, tanto externo como interno.
- Gestionar procesos administrativos y de inventario.
- Elaborar planes de acción para mejoras en procesos.
- Monitorear y gestionar indicadores comerciales clave.
- Asegurar un mix de productos adecuado y eficiente en sedes.
- Supervisar la implementación visual y operacional de las tiendas.
- Monitorear horarios y presentaciones personales del equipo.
- Entrenar y capacitar al personal a cargo.
- Generar relaciones con laboratorios y centros comerciales.
- Realizar arqueos de caja y revisiones de inventario.
- Motivar al equipo compartiendo resultados y retos.
- Gestionar mejoras de tiendas con el equipo de mantenimiento.
- Reportar novedades de personal y nómina.
- Construir la malla horaria de asesores de punto de venta.
Requerimientos:
- Título profesional en Administración, Mercadeo o áreas relacionadas.
- Experiencia mínima de 4 años en un rol de coordinación y liderazgo comercial en sector retail.
- Habilidades de liderazgo y gestión de equipos de trabajo.
- Conocimiento en gestión de inventarios y procesos administrativos.
- Capacidad para analizar y gestionar indicadores comerciales.
- Excelentes habilidades de comunicación y negociación.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Consultor de talento humano y tecnología – Magneto Global
Salario: 5.000.000
En este rol, también conocido como talent success consultant, será el responsable de liderar la estrategia de fidelización de clientes en el ámbito de recursos humanos.
Responsabilidades:
- Liderar estrategias de fidelización de clientes en recursos humanos.
- Ser aliado estratégico para reducir el time to hire.
- Asegurar la usabilidad y mejoras en productos.
- Obtener retroalimentación y colaborar en mejoras continuas.
- Acompañar a clientes para maximizar el valor de las soluciones.
- Presentar informes y diseñar estrategias de retención.
- Garantizar el cumplimiento de la propuesta de valor adquirida.
- Gestionar contingencias relacionadas con procesos y tecnología.
Requerimientos:
- Experiencia en la consultoría y generación de estrategia dentro de las organizaciones, customer success o roles similares en áreas de Recursos Humanos-Tecnología.
- Experiencia en empresas HRtech, SaaS, ATS o CRM.
- Habilidades en implementación de proyectos de tecnología.
- Conocimiento avanzado en HCM, ERP, ATS o CRM.
- Capacidad de medir la satisfacción del cliente.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Coordinador comercial senior — Covinoc
Salario: 4.000.000 a 4.500.000
Como coordinador comercial externo en Cali, será parte esencial del equipo, liderando iniciativas comerciales y ejecutando estrategias para cumplir objetivos.
Responsabilidades:
- Liderar iniciativas comerciales y ejecutar estrategias para cumplir objetivos.
- Supervisar el equipo comercial y garantizar su desarrollo.
- Gestionar relaciones con clientes B2B y asegurar su satisfacción.
Requerimientos:
- Estudios profesionales en áreas afines.
- Experiencia mínima de 2 años en roles comerciales externos B2B.
- Comprobada capacidad de cumplimiento de metas y objetivos.
- Manejo de herramientas como CRM y Excel.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Analista profesional jurídico – Coprocenva
Salario: 3.193.000
Este rol es importante para asegurar el cumplimiento normativo y la gestión jurídica efectiva dentro de la organización.
Responsabilidades:
- Asesorar en temas legales y normativos.
- Elaborar y revisar contratos y documentos legales.
- Garantizar el cumplimiento de las regulaciones vigentes.
- Investigar y analizar cambios en la legislación.
- Realizar seguimiento al estado de los procesos jurídicos que hayan sido asignados a la dirección jurídica.
Requerimientos:
- Título universitario en Derecho.
- Experiencia mínima de 2 años en roles similares como analista profesional jurídico o asesor jurídico.
- Conocimiento profundo de leyes y regulaciones locales.
- Habilidades de investigación y análisis jurídico.
- Excelentes habilidades de comunicación y redacción.
- Experiencia en trámites de insolvencia ley 1564 de 2012 y 2445 de 2025.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.