Con la estrategía ‘Cali no es un cenicero’, la ciudad avanza en la correcta disposición de colillas de cigarrillo

La instalación de colilleros en el barrio Granada y las jornadas pedagógicas desarrolladas en Cali permitieron retirar, durante cinco meses, 28.000 colillas de cigarrillo de las calles y sensibilizar a fumadores adultos sobre su correcta disposición.

Redacción Semana
26 de diciembre de 2025, 2:44 p. m.
En Cali se retiraron, durante cinco meses, 28.000 colillas de cigarrillo con el plan 'Cali No es un Cenicero'
En Cali se retiraron, durante cinco meses, 28.000 colillas de cigarrillo con el plan 'Cali No es un Cenicero'

En 2025, durante un periodo de cinco meses, Cali logró retirar del espacio público 28.000 colillas de cigarrillo gracias a la iniciativa ‘Cali no es un cenicero’. La intervención se desarrolló en el barrio Granada, entre la carrera 4 y la 9 y las calles 12 y 17, donde se instalaron cerca de 30 colilleros masivos y 10 colilleros interactivos distribuidos a lo largo del sector, uno de los más rumberos de la ciudad.

La estrategia incluyó la presencia de un equipo pedagógico que acompañó el proceso en cerca de 30 jornadas de educación y sensibilización. En estos espacios, 12.700 adultos fumadores interactuaron con los acompañantes y recibieron información sobre la importancia de disponer adecuadamente las colillas, uno de los residuos más complejos de recolectar y procesar debido a su tamaño, composición y forma de uso.

El impacto de este tipo de desechos representa a escala global un desecho de alrededor de 18.000 millones de colillas cada día, una cifra que ha convertido este residuo en un problema ambiental en ciudades de todo el mundo. En ese contexto, iniciativas como ‘Cali no es un cenicero’ buscan generar cambios de comportamiento a partir de la educación y la disponibilidad de infraestructura adecuada en el espacio público.

El programa fue liderado por el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma), No Más Colillas Colombia, Equilibra y Coltabaco, y evidenció el valor del trabajo articulado entre distintos sectores. “El trabajo y esfuerzo de distintos sectores de la sociedad que priorizan la sostenibilidad como el eje transversal que guía sus actuaciones logra resultados extraordinarios dentro de la educación de los fumadores adultos y la protección del espacio público”, afirmó Silvia Barrero, directora de Asuntos Corporativos para el Clúster Andino de Philip Morris International – Coltabaco.

Con esta intervención, Cali se convirtió en la tercera ciudad del país en implementar el programa, luego de las experiencias desarrolladas en Bogotá en 2023 y Medellín en 2024. De manera acumulada, estas tres campañas permitieron recolectar cerca de 160.000 colillas de cigarrillo, un resultado que refleja el alcance sostenido de la iniciativa y su aporte a la construcción de espacios urbanos más limpios y visualmente agradables.

Al cierre de esta fase, los colilleros masivos instalados en el barrio Granada permanecerán en la zona. El objetivo es mantener el cuidado del entorno y continuar fortaleciendo una cultura ciudadana en la que los habitantes asuman un rol activo en la protección del medioambiente y del espacio público con pequeños cambios en las prácticas cotidianas.

