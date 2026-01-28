Nación

“No vamos a poner un tache más”: nuevo secretario de Movilidad de Cali anuncia cambios

La declaración se dio tras los congestionamientos reportados en la avenida 3 norte con calle 34 norte, a la altura del Monumento a la Solidaridad.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
28 de enero de 2026, 5:30 p. m.
Cambio de taches en varios puntos de la ciudad. Carrera 1 con 44
Cambio de taches en varios puntos de la ciudad. Carrera 1 con 44 Foto: Aymer Andrés Álvarez

El nuevo secretario de Movilidad de Cali, Sergio Javier Moncayo, anunció este miércoles que la administración distrital no continuará con la instalación de nuevos taches viales en la ciudad, luego de la controversia generada por los fuertes trancones registrados en varios puntos, especialmente en el norte de la capital vallecaucana. “No vamos a poner un tache más en la ciudad. Solo modificaremos los que estén deteriorados en sectores clave, pero no pondremos un tache más”, afirmó el funcionario.

La declaración se dio tras los congestionamientos reportados en la avenida 3 norte con calle 34 norte, a la altura del Monumento a la Solidaridad, donde la instalación de taches alrededor de la glorieta generó largas filas de vehículos y molestias entre conductores y residentes del sector. Ante esta situación, la Secretaría de Movilidad adelantó el desmontaje de varios de estos elementos viales.

Imágenes difundidas en redes sociales evidenciaban la magnitud de los trancones ocasionados por los taches.
Imágenes difundidas en redes sociales evidenciaban la magnitud de los trancones ocasionados por los taches. Foto: Tomada de Instagram (@piri.juan)

De acuerdo con la entidad, durante la intervención fueron retirados varios tramos de taches que rodeaban la glorieta, lo que permitió mejorar la movilidad en la zona. Sin embargo, algunos reductores permanecen en el lugar como parte de la demarcación vial, en especial en áreas destinadas a la circulación de ciclistas.

La medida provocó reacciones divididas entre la ciudadanía. Mientras algunos usuarios celebraron el retiro y calificaron la instalación como una decisión que afectó la fluidez del tráfico, otros pidieron que se eliminen completamente los taches instalados en diferentes corredores de la ciudad, argumentando impactos negativos en la movilidad.

Salud

Estas son las gotas para los ojos que se están vendiendo en Colombia y podrían causar infecciones graves y pérdida de la visión

Cali

Primera protesta en Colombia este año por alza en el pasaje: habitantes de esta ciudad bloquearon las calles

Cali

Identifican a personas que murieron en trágico accidente en la vía Panamericana: ya hay hipótesis de lo que pasó

Cali

Cali pone en marcha servicio nocturno gratuito para el cuidado integral de la primera infancia

Cali

Accidente en la vía a Popayán-Cali deja varios muertos y heridos: estas serían las causas

Cali

‘Cali es una sola’, la campaña ciudadana que lleva a famosos a los barrios para visibilizar historias comunitarias, ¿de qué se trata?

Cali

Ministro de la Igualdad le prometió en vivo reconciliación a sargento (r), pero cuando el exmilitar le escribió lo dejó en visto: “Mentiras al aire”

4 Patas

¿Tiene Sisbén A o B? Así puede acceder a consultas veterinarias gratuitas para su mascota

Confidenciales

Pese a tormenta política por cambios en el gabinete en Cali, alcalde Alejandro Eder respaldaría a gerente de Emcali, Roger Mina

Finanzas

Empleo en Cali: conozca estas vacantes con salarios de hasta $5 millones

En medio de la controversia, la Personería de Cali anunció que hará seguimiento al contrato relacionado con la instalación y el posterior retiro de los taches en inmediaciones del Monumento a la Solidaridad. El organismo de control señaló que vigilará si las intervenciones contaron con los estudios técnicos necesarios y si se cumplieron los procedimientos administrativos correspondientes.

Desde la Secretaría de Movilidad se reiteró que la política actual será revisar el estado de los taches ya instalados y realizar únicamente ajustes puntuales en aquellos que presenten deterioro o riesgos para la seguridad vial, descartando nuevas instalaciones en otros sectores de la ciudad.

Más de Cali

En el mes de febrero ya se habían retirado unas gotas que incluso causaron la muerte de un ciudadano

Estas son las gotas para los ojos que se están vendiendo en Colombia y podrían causar infecciones graves y pérdida de la visión

Vías cerradas en ambos sentidos en Yumbo por inconformidad con tarifas del transporte

Primera protesta en Colombia este año por alza en el pasaje: habitantes de esta ciudad bloquearon las calles

Cambio de taches en varios puntos de la ciudad. Carrera primera con 44.

“No vamos a poner un tache más”: nuevo secretario de Movilidad de Cali anuncia cambios

Accidente en la vía Panamericana y algunas de las víctimas.

Identifican a personas que murieron en trágico accidente en la vía Panamericana: ya hay hipótesis de lo que pasó

Cuidado integral de la primera infancia en Cali

Cali pone en marcha servicio nocturno gratuito para el cuidado integral de la primera infancia

Grave accidente en la vía Panamericana.

Accidente en la vía a Popayán-Cali deja varios muertos y heridos: estas serían las causas

Panorámicas de Cali

‘Cali es una sola’, la campaña ciudadana que lleva a famosos a los barrios para visibilizar historias comunitarias, ¿de qué se trata?

Nuevo ministro de la Igualdad fue el promotor de la agresión a soldados en el cerro de Berlín, que terminó con un sargento llorando: “No le da vergüenza ser soldado”

Ministro de la Igualdad le prometió en vivo reconciliación a sargento (r), pero cuando el exmilitar le escribió lo dejó en visto: “Mentiras al aire”

El Invima lanzó la alerta a través de un comunicado.

Invima alerta sobre producto alimenticio en Colombia: pidió suspender consumo de inmediato

Momento del crimen en el restaurante del barrio El Peñón.

Video revela cómo fue el homicidio de un hombre dentro de restaurante en El Peñón, oeste de Cali: fueron cinco sicarios

Noticias Destacadas