“No vamos a poner un tache más”: nuevo secretario de Movilidad de Cali anuncia cambios

El nuevo secretario de Movilidad de Cali, Sergio Javier Moncayo, anunció este miércoles que la administración distrital no continuará con la instalación de nuevos taches viales en la ciudad, luego de la controversia generada por los fuertes trancones registrados en varios puntos, especialmente en el norte de la capital vallecaucana. “No vamos a poner un tache más en la ciudad. Solo modificaremos los que estén deteriorados en sectores clave, pero no pondremos un tache más”, afirmó el funcionario.

La declaración se dio tras los congestionamientos reportados en la avenida 3 norte con calle 34 norte, a la altura del Monumento a la Solidaridad, donde la instalación de taches alrededor de la glorieta generó largas filas de vehículos y molestias entre conductores y residentes del sector. Ante esta situación, la Secretaría de Movilidad adelantó el desmontaje de varios de estos elementos viales.

Imágenes difundidas en redes sociales evidenciaban la magnitud de los trancones ocasionados por los taches. Foto: Tomada de Instagram (@piri.juan)

De acuerdo con la entidad, durante la intervención fueron retirados varios tramos de taches que rodeaban la glorieta, lo que permitió mejorar la movilidad en la zona. Sin embargo, algunos reductores permanecen en el lugar como parte de la demarcación vial, en especial en áreas destinadas a la circulación de ciclistas.

La medida provocó reacciones divididas entre la ciudadanía. Mientras algunos usuarios celebraron el retiro y calificaron la instalación como una decisión que afectó la fluidez del tráfico, otros pidieron que se eliminen completamente los taches instalados en diferentes corredores de la ciudad, argumentando impactos negativos en la movilidad.

En medio de la controversia, la Personería de Cali anunció que hará seguimiento al contrato relacionado con la instalación y el posterior retiro de los taches en inmediaciones del Monumento a la Solidaridad. El organismo de control señaló que vigilará si las intervenciones contaron con los estudios técnicos necesarios y si se cumplieron los procedimientos administrativos correspondientes.

Desde la Secretaría de Movilidad se reiteró que la política actual será revisar el estado de los taches ya instalados y realizar únicamente ajustes puntuales en aquellos que presenten deterioro o riesgos para la seguridad vial, descartando nuevas instalaciones en otros sectores de la ciudad.