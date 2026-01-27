Vehículos

Rota pico y placa en Cali para este miércoles, 28 de enero; revise y evite comparendos

La restricción aplica para todos los vehículos que circulen o ingresen a la capital vallecaucana.

Redacción Semana
27 de enero de 2026, 7:36 p. m.
Rotación Pico y Placa en Cali para este miércoles 28 de enero.
Rotación Pico y Placa en Cali para este miércoles 28 de enero. Foto: Aymer Andrés Álvarez

La Secretaría de Movilidad Distrital confirmó que la rotación del ‘pico y placa’ en Cali seguirá en firme este miércoles, 28 de enero de 2026.

¿El inicio de obras en la carrera Séptima cambiará el pico y placa en Bogotá? Alcalde Galán confirmó decisión
Así es la rotación del pico y placa para Cali durante el primer semestre 2026.
Así es la rotación del pico y placa para Cali durante el primer semestre 2026. Foto: Alcaldía Cali

La medida mantendrá su horario habitual de 6:00 a.m. a 7:00 p.m., de lunes a viernes, con excepción de fines de semana y días festivos.

Precisamente, este miércoles 28 de enero, no podrán circular por las vías de Cali los vehículos cuyas placas terminen en 5 y 6.

Rotación por día

DíaPlacas terminadas en
Lunes1 y 2
Martes3 y 4
Miércoles5 y 6
Jueves7 y 8
Viernes9 y 0

Vehículos exentos (principales)

  • Vehículos de emergencia y socorro (ambulancias, bomberos, Cruz Roja, etc.).
  • Servicio oficial, diplomáticos y consulares.
  • Vehículos que transporten personas con discapacidad o movilidad reducida (con acreditación).
  • Vehículos híbridos y eléctricos.
  • Los vehículos de carga con capacidad mayor o igual a cinco (5) toneladas, según su licencia de tránsito.
  • Quienes paguen la tasa por congestión o contaminación.
  • Motocicletas.

Recomendaciones para no infringir la norma

  • Consultar canales oficiales de la Secretaría de Movilidad.
  • Usar apps autorizadas para verificar la restricción.
  • Preferir MIO, taxis o medios alternativos como la bicicleta.
Las autoridades de Tránsito en Cali inician controles. Recuerde que hoy empieza el Pico y Placa.
Las autoridades de Tránsito en Cali realizan controles. Foto: Bernardo Peña / El País

Esta actualización busca mejorar la movilidad, reducir la congestión vehicular en horas pico y contribuir a la descontaminación ambiental de Cali. Invitamos a todos los caleños a planificar sus desplazamientos, utilizar el transporte público y respetar la nueva rotación para una movilidad más eficiente y sostenible”, manifestó Gustavo Orozco, secretario de Movilidad Distrital.

