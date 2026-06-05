Policía descubrió cuatro motos robadas en un salón de belleza: esto sería a lo que en realidad se dedicaba

En la tarde de este viernes 5 de junio, la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó el hallazgo de un inmueble que presuntamente era utilizado como centro de almacenamiento y desguace de vehículos. El operativo se concentró en el barrio Las Palmitas, ubicado en la localidad de Kennedy, al suroccidente de la capital.

Cuidado con las patinetas eléctricas: autoridades desmantelaron desguazadero en el centro de Bogotá

La acción oficial se originó gracias al sistema de posicionamiento global (GPS) instalado en una motocicleta que había sido reportada como hurtada horas antes. Los propietarios del vehículo notificaron la ubicación en tiempo real a las patrullas del cuadrante, lo que activó el despliegue inmediato de las unidades de vigilancia.

Inseguridad al extremo en Bogotá: asesinan a disparos a joven que llegaba a su casa en Usaquén

El personal uniformado del CAI Bellavista asumió la verificación de las coordenadas y se trasladó hasta el cuadrante indicado. Al llegar al sitio, los agentes iniciaron las indagaciones preliminares en el vecindario para identificar la edificación exacta donde se emitía la señal del dispositivo.

Inspección al establecimiento comercial y hallazgos

Los policías ingresaron a la vivienda tras obtener la autorización expresa de la propietaria del inmueble, quien explicó que el primer piso se encontraba bajo un contrato de arrendamiento. Según la ciudadana, los inquilinos responsables del lugar son varios ciudadanos de nacionalidad extranjera.

Desmantelado desguazadero de motocicletas en una peluquería fachada en #Kennedy.



Mediante rastreo satelital y el acompañamiento policial, fue descubierto este lugar alquilado por personas de nacionalidad extranjera, donde se recuperaron 4️⃣ motos y sería utilizado para delinquir. pic.twitter.com/pUWMdIEuIc — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) June 5, 2026

En la inspección de la primera planta, donde funcionaba legalmente un establecimiento dedicado a la peluquería, los uniformados descubrieron los vehículos ocultos. En el lugar no solo se encontraba la motocicleta rastreada, sino también otros tres automotores de dos ruedas guardados en la parte posterior.

El reporte de la Estación de Policía de Kennedy, a cargo del teniente coronel Juan Montilla, confirmó el procedimiento: “La patrulla del cuadrante del CAI Bellavista hizo las verificaciones del GPS dentro de un establecimiento comercial. Se pudo identificar que había tres motocicletas más, las cuales tenían denuncias por hurto en Bogotá”.

Procedimientos judiciales y llamado a la denuncia ciudadana

Durante el registro técnico de la peluquería, los investigadores también hallaron varias placas vehiculares desarmadas y herramientas de corte. Estos elementos técnicos evidenciaron el desarrollo de actividades ilícitas relacionadas con la receptación y la alteración de sistemas de identificación automotriz.

El establecimiento fue cerrado temporalmente. Foto: Secretaría de Seguridad

Las cuatro motocicletas recuperadas durante el operativo fueron trasladadas bajo custodia policial y quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación. El organismo judicial competente iniciará el proceso de verificación de propiedad para gestionar la respectiva devolución a sus dueños legítimos.

Para concluir el balance de la jornada, los portavoces de la Policía Nacional recordaron la importancia de la cooperación ciudadana en la reducción de delitos de alto impacto. Las autoridades instaron a los habitantes a reportar cualquier movimiento anómalo en sus barrios a través de la línea de emergencias 123.