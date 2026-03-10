En respuesta a la problemática vial que afecta a millones de conductores diariamente, el Distrito de Bogotá ha puesto en marcha distintas estrategias para intervenir las calles y avenidas de la ciudad. Estas acciones hacen parte de los planes de conservación y rehabilitación de la infraestructura vial que buscan mejorar las condiciones de tránsito en las diferentes localidades de la capital.

Kennedy recibe inversión de más de 2.700 millones para mejorar vías, andenes y espacio público en el barrio Los Almendros

En ese contexto, el equipo ‘Tapahuecos’ de Bogotá superó el millón de metros cuadrados de malla vial intervenida desde su creación. La cifra fue confirmada durante una jornada nocturna de verificación realizada por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) en la avenida Primero de Mayo, en el sur de la ciudad.

De acuerdo con el reporte oficial del IDU, el equipo alcanzó 1.029.759 metros cuadrados de huecos intervenidos en distintas zonas de Bogotá. Esta estrategia hace parte de las acciones impulsadas por el Distrito para conservar y mejorar la infraestructura vial urbana.

El Equipo Tapahuecos tapó más de 1 millón de metros cuadrados de huecos. Foto: IDU

El director de la entidad, Orlando Molano, explicó que estas labores forman parte de un trabajo más amplio que involucra varias entidades del Distrito. Según indicó, las intervenciones realizadas por el equipo representan una porción importante de las obras que se han ejecutado en la ciudad en los últimos meses.

Durante la verificación de los trabajos, el funcionario señaló que en la capital más de 1.200 personas trabajan en jornadas nocturnas dedicadas a la conservación de la malla vial. “Ya completamos un millón de metros cuadrados intervenidos solo por el equipo Tapahuecos”, afirmó Molano durante la actividad de seguimiento a las obras.

¿Dónde se han hecho las intervenciones del Equipo Tapahuecos?

Dentro de las vías priorizadas por el equipo Tapahuecos se encuentran corredores estratégicos de la ciudad. Entre ellos están la avenida Boyacá, la autopista Norte, la avenida calle 13, la carrera Séptima, la avenida Circunvalar y la avenida calle 127, solo por mencionar algunas.

Las intervenciones del equipo hacen parte de un balance más amplio de obras adelantadas por el Distrito. Desde el inicio de la actual administración liderada por el alcalde Carlos Fernando Galán, Bogotá ha alcanzado más de 4,7 millones de metros cuadrados intervenidos entre malla vial, espacio público y ciclorrutas.

Las labores incluyen la reposición de carpeta asfáltica y el uso de maquinaria especializada como fresadoras, minicargadores, terminadoras de asfalto, vibrocompactadores y carrotanques. Estos trabajos buscan mejorar las condiciones de circulación y reducir los riesgos asociados a los deterioros en la vía.

Los huecos intervenidos representan cerca del 23 % del total de la atención a la malla vial en la ciudad durante el mandato actual. Foto: IDU

¿Qué es el Equipo Tapahuecos?

El Equipo Tapahuecos fue creado en octubre de 2024, bajo la alcaldía de Carlos Fernando Galán, con el objetivo de reparar de manera rápida y eficiente los baches críticos en las principales avenidas de la ciudad, operando principalmente en horario nocturno (10 p.m. a 5 a.m.) para minimizar el impacto en el tráfico.

Teniendo en cuenta su tiempo de existencia, el más de millón de metros cuadrados intervenidos representa cerca del 23 % del total de los 4,7 millones de metros cuadrados atendidos en la ciudad durante el mandato actual.