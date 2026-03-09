Obras en Kennedy

Kennedy recibe inversión de más de 2.700 millones para mejorar vías, andenes y espacio público en el barrio Los Almendros

Estas son las obras que se están llevando a cabo en la localidad y pretenden mejorar la conexión de los ciudadanos.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
9 de marzo de 2026, 8:46 p. m.
En Kennedy pasará la primera línea del metro de Bogotá.
En Kennedy pasará la primera línea del metro de Bogotá. Foto: Guillermo Torres / Semana

En Bogotá se están llevando a cabo varias obras que tienen la finalidad de mejorar la infraestructura, la movilidad u ofrecer mejores establecimientos y servicios a las personas. Kennedy es una de las localidades con las mayores intervenciones; cuenta con una reciente inversión de más de 2.700 millones para mejorar el espacio público en el barrio Los Almendros.

Ocho kilómetros seguidos del viaducto ya están listos: el Metro de Bogotá alcanza un punto clave en su construcción

Algunas de las construcciones que se están llevando a cabo en el barrio en mención son obras en las vías, adecuación de andenes, construcción de rampas de acceso vehicular, mejoramiento de redes de alcantarillado sanitario y recuperación del espacio público.

De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, los proyectos “permitirán mejorar las condiciones de tránsito y seguridad vial para peatones, conductores y residentes del sector” e informó que las intervenciones representan una inversión de 2.734.238.563 de pesos, los cuales están destinados a “fortalecer la infraestructura vial de la localidad y a mejorar las condiciones urbanas para la comunidad“.

obras Bogotá
Las obras en Kennedy superan los 3.000 millones de inversión. Foto: Guillermo Torres / Semana

“El pasado viernes 6 de marzo se realizó la entrega de más de cuatro segmentos viales, más de 2.700 millones de pesos invertidos en el barrio Los Almendros“, anunció Javier Prieto Tristancho, alcalde local de Kennedy, según un comunicado de la Alcaldía distrital.

Bogotá

Caos en Bogotá: lluvias de dos horas en Usaquén equivalen a 25 piscinas olímpicas

Bogotá

En imágenes| Así quedó el deprimido de la 94 luego del aguacero de la tarde de este lunes, ¿ya está habilitado?

Bogotá

Bogotá realizará feria de empleo y emprendimiento en Usme con miles de vacantes: estos son los requisitos para asistir

Bogotá

Bogotá habilita unidad móvil de empleo en Plaza Imperial para ayudar a encontrar trabajo: los servicios y horario de atención

Bogotá

“Aquí está la memoria y el cerebro del municipio”: así es el nuevo Centro Administrativo Municipal de Chía

Bogotá

Fuerte granizada se toma Bogotá este lunes 9 de marzo: imágenes se viralizan en las redes sociales

Bogotá

Acueducto responde a socavón en Suba. En redes sociales circula el momento exacto en el que el suelo se cayó en Bogotá

Confidenciales

Estos son 6 representantes a la Cámara por Bogotá del Centro Democrático

Contenido en colaboración

El futuro de la educación se debate en Bogotá en SUMA Enjoy Thinking 2026

Nación

Tren de Boyacá que conectaría con Bogotá da importante paso: ¿podrá viajar en este sistema de transporte?

“Para la localidad de Kennedy esto es un orgullo, las familias felices, los niños patinando en las vías y nosotros podemos dar fe de que la comunidad va a tener mejores vías. Estas intervenciones permiten transformar el entorno urbano y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la localidad”, añadió Prieto.

Al mismo tiempo, en la localidad se inició con la construcción del puente vehicular Agoberto Mejía, que pretende mejorar la conexión con Corabastos. Este se ubicará en la carrera 80 y la diagonal 2; el proyecto espera ser entregado en el segundo semestre del 2027.

Personería verificó avance de las obras del metro de Bogotá.
Se espera un importante avance en el Metro en mayo, para que inicien las pruebas de los trenes. Foto: Personería de Bogotá

Además, se avanza con las obras del Metro de Bogotá y la renovación de parques y zonas verdes en el sector. Se espera que para mayo de este año se completen los primeros 5.760 metros de viaducto entre el taller y la Estación 4, en la avenida Primero de Mayo, entre la calle 42 Sur y la calle 42C Sur. El próximo paso será iniciar con las pruebas de los trenes.

Otros barrios beneficiados por la rehabilitación de las vías y los andenes son Alquería – La Fragua, Boitá, Almenar y Nueva Castilla, El Socorro, Marsella, Valladolid y Camilo Torres, y Loma del Barro.