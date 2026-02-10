En Bogotá, el robo de celulares dejó de ser un hecho disperso para convertirse en un fenómeno que dibuja su propio mapa. Las cifras de 2025 muestran que el delito no golpea a la ciudad de manera uniforme, sino que se concentra en zonas donde confluyen comercio, movilidad y alta circulación de personas.

Suba registró 3.291 casos, la cifra más alta del año. Muy cerca aparece Chapinero con 3.158 reportes. Engativá sumó 2.820, Teusaquillo 2.530 y Usaquén 2.314.

Estas cinco localidades reúnen una porción significativa de los más de 30.000 robos denunciados durante el año pasado en la capital, un volumen que revela la dimensión cotidiana del problema.

El patrón es claro. Las áreas con mayor actividad económica y mayor flujo de peatones concentran el mayor número de reportes. Allí, el celular se convierte en un objeto que está cada vez más al alcance de los criminales; incluso, preocupa dentro de las autoridades que este tipo de robos que, en un principió, eran simples, cada vez son más violentos.

La combinación de aglomeraciones, transporte público y comercio informal crea un escenario propicio para el hurto, que se repite con una frecuencia difícil de contener.

El balance de recuperación resulta limitado. Durante el año pasado se lograron recuperar 4.171 dispositivos, lo que equivale a poco más del 10 por ciento de los equipos robados. La diferencia entre lo que se pierde y lo que se recupera revela la existencia de un circuito ilegal que sigue funcionando con relativa eficacia.

En operativos realizados en zonas comerciales, las autoridades han encontrado celulares reportados como robados y han detectado redes dedicadas a su reventa. Sin embargo, estos golpes no han sido suficientes para modificar de manera sustancial la tendencia.

La Policía adelantó operativos en el centro de Cali, donde se comercializan estos celulares robados. Foto: Policía Metropolitana de Cali

Las cifras sugieren que el problema va más allá de la acción policial. El robo de celulares se ha integrado a la dinámica urbana y refleja problemas más profundos de la ciudad.