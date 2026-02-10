Bogotá

Cinco localidades concentran la mayor cantidad de robos de celulares en Bogotá

Las aglomeraciones, la inseguridad en el transporte público y el comercio informal han sido el caldo de cultivo para el crecimiento de este delito.

Redacción Semana
10 de febrero de 2026, 10:32 a. m.
La Policía Metropolitana de Cali adelantó un fuerte dispositivo contra el robo de celulares en el centro de la ciudad, un delito que golpea fuertemente a los caleños. Foto Especial El País
Foto: Foto Especial para El País

En Bogotá, el robo de celulares dejó de ser un hecho disperso para convertirse en un fenómeno que dibuja su propio mapa. Las cifras de 2025 muestran que el delito no golpea a la ciudad de manera uniforme, sino que se concentra en zonas donde confluyen comercio, movilidad y alta circulación de personas.

Más de 22.000 celulares fueron denunciados como robados en Bogotá durante los primeros 100 días de 2024
Los operativos se hicieron en presencia del comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, Giovany Cristancho.
Los operativos se hicieron en presencia del comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, Giovany Cristancho. Foto: Tomada de las redes de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Suba registró 3.291 casos, la cifra más alta del año. Muy cerca aparece Chapinero con 3.158 reportes. Engativá sumó 2.820, Teusaquillo 2.530 y Usaquén 2.314.

Estas cinco localidades reúnen una porción significativa de los más de 30.000 robos denunciados durante el año pasado en la capital, un volumen que revela la dimensión cotidiana del problema.

En Bogotá hay 7.000 celulares recuperados y listos para entregar
Los presuntos delincuentes habrían llegado provenientes de la costa Caribe para cometer los actos ilegales.
Cuatro sujetos fueron capturados por la Policía de Cali ante la sospecha de ser los responsables de robar celulares. Foto: @PoliciaCali

El patrón es claro. Las áreas con mayor actividad económica y mayor flujo de peatones concentran el mayor número de reportes. Allí, el celular se convierte en un objeto que está cada vez más al alcance de los criminales; incluso, preocupa dentro de las autoridades que este tipo de robos que, en un principió, eran simples, cada vez son más violentos.

La combinación de aglomeraciones, transporte público y comercio informal crea un escenario propicio para el hurto, que se repite con una frecuencia difícil de contener.

Crisis de seguridad en Bogotá: las alarmantes cifras que tienen en jaque a la capital
Celular robado / Robo celular
Celular robado / Robo celular Foto: Getty Images/iStockphoto

El balance de recuperación resulta limitado. Durante el año pasado se lograron recuperar 4.171 dispositivos, lo que equivale a poco más del 10 por ciento de los equipos robados. La diferencia entre lo que se pierde y lo que se recupera revela la existencia de un circuito ilegal que sigue funcionando con relativa eficacia.

En operativos realizados en zonas comerciales, las autoridades han encontrado celulares reportados como robados y han detectado redes dedicadas a su reventa. Sin embargo, estos golpes no han sido suficientes para modificar de manera sustancial la tendencia.

La Policía adelantó operativos en el centro de Cali, donde se comercializan estos celulares robados.
La Policía adelantó operativos en el centro de Cali, donde se comercializan estos celulares robados. Foto: Policía Metropolitana de Cali

Las cifras sugieren que el problema va más allá de la acción policial. El robo de celulares se ha integrado a la dinámica urbana y refleja problemas más profundos de la ciudad.

