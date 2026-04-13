Balacera en el sector del CAN, en Bogotá: reportan un herido

Un intento de robo de un celular a una mujer en el sector del CAN, localidad de Teusaquillo de Bogotá, terminó en un enfrentamiento a bala entre miembros de la Policía adscritos a la Dirección de Protección y Servicios Especiales (Dipro) y dos presuntos delincuentes.

De acuerdo con información de la Policía Metropolitana de Bogotá, en medio del intercambio de disparos esta mañana de lunes 13 de abril, uno de los presuntos delincuentes resultó herido, siendo reducido en el lugar por las autoridades y trasladado a un centro hospitalario cercano.

Así mismo, se reporta la captura de otro presuntos delincuentes, quien quedó a disposición de las autoridades judiciales para continuar con el proceso legal pertinente.

Video muestra el momento exacto en que se desató balacera por el robo de lujosa moto en Bogotá: la víctima esperaba frente a edificio

“El otro sujeto es conducido para ser puesto ante la autoridad competente. Es importante resaltar que uno de los hombres posee un brazalete electrónico, quien se encuentra cumpliendo una pena de seis años por el delito de hurto”, dijo el teniente coronel Andrés Melenje, comandante de la Estación de Policía de Teusaquillo.

Desde la Policía Metropolitana de Bogotá también informaron que los presuntos delincuentes capturados, al parecer, luego de cometer hechos delictivos, cambiaban el color de las motocicletas para evadir el control de las autoridades.

Y es que los delincuentes tienen azotados a los ciudadanos de bien en Bogotá. El pasado 16 de marzo se presentó otra balacera en medio de otro intento de robo en Bogotá.

La teniente coronel Paula Andrea Güiza, comandante de la Estación de Policía de Engativá, reportó ese 16 de marzo que había sido frustrado el intento de robo de una camioneta en el barrio La Clarita.

La oficial Güiza indicó que, en instantes que policías estaban realizando labores de patrullaje en el barrio La Clarita, localidad de Engativá, fueron alertados sobre el hurto de una camioneta. Inmediatamente, los uniformados reaccionaron y se desató una balacera en el sector que terminó con la captura de dos presuntos delincuentes.

Al costado izquierdo, la Policía detrás de uno de los presuntos delincuentes y al lado derecho la camioneta recuperada. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

“De manera inmediata se observan a estos presuntos delincuentes quienes pretendían hurtar esta camioneta, los cuales —al notar la presencia de los uniformados— realizaron disparos en contra de la Policía. En la reacción se logró la captura de dos hombres y se les incautó dos armas de fuego”, dijo la comandante de la Estación de Policía de Engativá.