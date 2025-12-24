Nación

Pánico en Bogotá por persecución que terminó en balacera: una persona murió y dos fueron capturadas

Las autoridades ya se encuentran adelantando las respectivas investigaciones para esclarecer con exactitud qué fue lo que pasó en esta zona de la capital del país.

Redacción Nación
24 de diciembre de 2025, 6:04 p. m.
Balacera en el centro de Bogotá.
Balacera en el centro de Bogotá. Foto: Foto 1: API / Foto 2: API / Foto 3: Getty Images

Los hechos de violencia en Bogotá no cesan y un nuevo caso se registró durante la madrugada de este miércoles, 24 de diciembre. Una balacera se desató y dejó como resultado a una persona muerta.

De acuerdo con las primeras informaciones, todo inició en la avenida Boyacá con calle 134. Allí, agentes de la Policía realizaban labores de vigilancia y tenían un puesto de control.

Los agentes del CTI realizando las primeras labores de investigación.
Los agentes del CTI realizando las primeras labores de investigación. Foto: API

En ese momento, los uniformados le pidieron a un vehículo que se detuviera para verificar que todo estuviera en orden, pero el conductor hizo caso omiso a la orden y emprendió la huida.

De inmediato, las autoridades iniciaron una persecución que duró varios minutos y que finalmente terminó en el sector de San Bernardo, en la localidad de Santa Fe, específicamente en la carrera 10 con calle 6.

Los ocupantes del vehículo, sin mediar palabra alguna, desenfundaron armas de fuego y comenzaron a disparar contra los uniformados. Por ello, los agentes respondieron al ataque y se desató una balacera, que generó pánico entre los habitantes de este sector.

Producto de esta situación, uno de los hombres que iba en el carro particular terminó herido y minutos después se confirmó su muerte.

Esta fue la escena que quedó tras la balacera en el centro de Bogotá.
Esta fue la escena que quedó tras la balacera en el centro de Bogotá. Foto: API

Además, la Policía capturó a dos sujetos que, de acuerdo con lo que se ha conocido, registraban antecedentes por los delitos de hurto y fuga de presos.

Ante lo sucedido, el sitio fue acordonado por unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación para realizar el levantamiento del cadáver e iniciar la recolección de los elementos probatorios.

Debido a esto, la zona estuvo cerrada por varias horas y en la mañana de este miércoles hubo congestión vehicular; las autoridades de tránsito desviaron los vehículos por otros corredores viales.

Por el momento, se desconocen las identidades tanto de los capturados como del fallecido, así como las circunstancias exactas en las que ocurrió todo.

Se espera que en las próximas horas se entreguen más detalles por parte de la Policía sobre este nuevo hecho de inseguridad que se presentó en el centro de la capital del país.

