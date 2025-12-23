CNE se pronuncia tras el intento de atraco al magistrado Álvaro Hernán Prada en Bogotá: estos son los detalles del caso

Hace varias horas se conoció que el Consejo Nacional Electoral (CNE) se pronunció tras el intento de atraco que sufrió el magistrado Álvaro Hernán Prada en el norte de Bogotá.

En un comunicado, la entidad expresó su solidaridad con el funcionario y pidió a las autoridades competentes esclarecer lo ocurrido y adoptar las medidas necesarias para garantizar su seguridad.

El episodio, según las autoridades y los registros de cámaras de seguridad, ocurrió en la noche del domingo. En las imágenes se observa cómo al menos dos camionetas, una de ellas de alta gama, intentaron cerrar el paso al vehículo en el que se desplazaba Prada.

Los agresores embistieron la camioneta oficial durante el intento de atraco. Tras revisar los videos, las autoridades detectaron la participación de entre cuatro y seis hombres en los hechos.

El propio magistrado relató el episodio en su cuenta de X, donde aseguró: “Dos camionetas con delincuentes embistieron mi vehículo” y explicó que el conductor logró evadir la situación. En el mismo mensaje, Prada indicó que su acompañante, identificado como “Juan Felipe” y descrito por él como un amigo que lo acompañaba, fue víctima posteriormente de un robo por parte de los mismos atacantes.

CNE ratifica candidatura de Cristian Portilla a la Alcaldía de Bucaramanga

El Consejo Nacional Electoral habló sobre lo ocurrido en un comunicado. En el texto, la entidad expresó su solidaridad con el magistrado Álvaro Hernán Prada y su equipo de seguridad, y rechazó de manera enfática cualquier acto que atente contra la vida, la seguridad y el ejercicio de la función pública.

Además, solicitó a las autoridades competentes esclarecer los hechos y adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad del magistrado y su equipo.

La difusión del video y el relato del magistrado generaron reacciones en redes sociales y reabrieron la preocupación por la percepción de seguridad en Bogotá.

Los datos de la Secretaría de Seguridad de la capital muestran que el hurto a personas ha registrado una disminución en lo corrido de este año frente a 2024, con 117.885 casos reportados, frente a los 121.073 del año anterior. Sin embargo, también se señala que la percepción de riesgo persiste en la ciudadanía, especialmente en localidades donde se concentra el mayor número de denuncias.

En Marcha pidió pista al CNE para participar en las consultas interpartidistas

Las autoridades adelantan la revisión de las cámaras de seguridad y de los testimonios para identificar a los vehículos y a las personas involucradas en el intento de atraco.

El Consejo Nacional Electoral, en su comunicado, solicitó que se esclarezcan los hechos y que se adopten medidas para garantizar la seguridad del magistrado y su equipo.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente sobre capturas relacionadas con este caso.