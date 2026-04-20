Juez toma decisión contra jóvenes que habrían matado a hombre que asesinó a dos personas durante rodaje de Sin senos sí hay paraíso

Una escena de terror fue lo que se vivió en el sector de Los Laches, en Bogotá, en medio de la grabación de la telenovela Sin senos sí hay paraíso. Un hombre mató a dos de los trabajadores y, posteriormente, fue asesinado.

Sale a la luz motivo por el cual se habría iniciado la riña en medio del rodaje de telenovela en el centro de Bogotá

Los señalados fueron detenidos por supuestamente quitarle la vida a Josué Cubillos García, el hombre que asesinó a los dos integrantes del equipo de la producción.

En la noche de este domingo, 19 de abril, se llevó a cabo la audiencia de legalización de captura ante un juez de control de garantías de Bogotá.

En medio de la diligencia, se conoció que el atacante llegó a la zona y, sin mediar palabra alguna, atacó con un arma cortopunzante a las dos víctimas, provocándoles heridas fatales. Incluso, a uno de ellos lo degolló.

En la tarde del 18 de abril se presentó un ataque contra el equipo de producción de la telenovela 'Sin Senos Si Hay Paraíso'. Foto: Noticias Caracol

Ante esto, al parecer, los sujetos respondieron de inmediato: habrían perseguido al agresor y también le habrían propinado varias lesiones que acabaron con su vida.

En un principio, se especuló con que en medio de todo se habría utilizado un arma de fuego, pero esto por el momento está descartado.

Todo lo ocurrido quedó en videos de las cámaras de seguridad del sector, los cuales fueron declarados legales y serán tenidos en cuenta en medio de la investigación para esclarecer el hecho.

Confirman la identidad de agresor del equipo de producción de ‘Sin senos sí hay paraíso 4’. Tiene antecedentes psiquiátricos

Por lo sucedido, la Fiscalía General de la Nación les imputó el delito de homicidio doloso. Sin embargo, ambos se declararon inocentes y no aceptaron los cargos.

Por su parte, el abogado defensor argumentó que ambos actuaron en legítima defensa al ver lo que había sucedido con sus otros dos compañeros.

Asimismo, recordó que ninguno tiene antecedentes penales y que se encontraban trabajando cuando Cubillos García, al parecer, irrumpió en la zona y comenzó el ataque.

Zona donde se presentó la riña en Bogotá que dejó tres muertos, esta tarde de sábado 18 de abril. Foto: Pantallazos de video de Noticias RCN

La Fiscalía no solicitó medida de aseguramiento porque consideró que ninguno de los dos representa un riesgo para la sociedad. Por lo mismo, el juez los dejó en libertad, pero seguirán vinculados al proceso y deben comparecer ante la justicia cuando sean requeridos.

Todavía existen muchas preguntas sobre cómo ocurrió todo y los motivos por los que el señalado asesino atacó a las dos víctimas. Al parecer, este hombre tenía antecedentes psiquiátricos.

Las autoridades continúan adelantando las respectivas investigaciones para esclarecer el caso en su totalidad.