Palmira, finalista del Reto Nacional por la Educación por sus avances en calidad académica

La Alcaldía de Palmira fue reconocida este miércoles como una de las finalistas del Reto Nacional por la Educación, una distinción otorgada por Colombia Líder a las administraciones que han impulsado proyectos innovadores para fortalecer la calidad educativa en sus territorios. La ceremonia se realizó en el auditorio Movistar, sede Morato, en Bogotá.

El municipio vallecaucano destacó entre los nominados por los resultados alcanzados bajo la administración del alcalde Víctor Ramos, quien ha impulsado el Programa de Calidad Académica Integral (Procai), una estrategia que reúne iniciativas enfocadas en mejorar el desempeño estudiantil, ampliar oportunidades y transformar los entornos escolares.

Palmira, finalista del Reto Nacional por la Educación | Foto: cortesía

Entre los logros señalados durante el evento está la financiación del Pre Icfes y las Pruebas Saber para más de 6.000 estudiantes durante los últimos dos años. Según la administración municipal, este esfuerzo permitió que Palmira registrara el mejor comportamiento del Valle del Cauca en este indicador y ascendiera al puesto 15 a nivel nacional.

La Alcaldía también fue destacada por el fortalecimiento del Plan de Alimentación Escolar (PAE), al cual destina el 92 por ciento de los recursos con presupuesto propio para garantizar la cobertura a los estudiantes de instituciones oficiales.

Asimismo, se resaltó la dignificación laboral de las manipuladoras del PAE y la implementación de estímulos académicos, entre ellos becas para jóvenes con buenos resultados en las pruebas ICFES y bonificaciones dirigidas a docentes por calidad educativa.

Palmira, finalista del Reto Nacional por la Educación | Foto: cortesía

Otros componentes del Procai incluyen los Centros Escucha para apoyar la salud mental de los jóvenes, mejoras en infraestructura educativa y la ejecución del programa “Palmira Bilingüe”, que se desarrolla desde primaria hasta bachillerato.

Este último obtuvo un reconocimiento especial gracias a la presentación teatral en inglés realizada por estudiantes de la Institución Educativa de Rozo, quienes interpretaron la obra “La princesa y el sapo” ante los asistentes en Bogotá.

El alcalde Víctor Ramos afirmó que el reconocimiento es resultado del trabajo conjunto entre docentes, instituciones y administración municipal. “Este logro demuestra que cuando existen programas claros y sostenibles, los resultados a favor de los estudiantes llegan. Agradecemos a Colombia Líder por considerar a Palmira como un territorio que avanza en materia educativa”, señaló.

Palmira, finalista del Reto Nacional por la Educación | Foto: cortesía