Alcalde de Palmira da la bienvenida a la Navidad con el encendido de sus espectaculares alumbrados

Los palmiranos recibieron antes de que lo imaginaran una grata sorpresa: el encendido de los alumbrados navideños y el alcalde Víctor Ramos fue el encargado de prender las luces ante miles de asistentes.

El escenario fue el Parque Bolívar, que reunió a palmiranos y visitantes, quienes vieron que por primera vez en la historia de la ciudad, se enciende la Navidad antes de iniciar el mes de diciembre.

El evento estuvo acompañado de juegos pirotécnicos, que deslumbraron a los asistentes.

Además, pequeños y grandes pudieron disfrutar de una amplia agenda que incluyó juegos, recreación, la llegada del Papá Noel, presentaciones en tarima, salida de cascanueces y hadas que impresionaron positivamente a los presentes.

Los presentes agradecieron al alcalde Víctor Ramos por encender la Navidad anticipadamente, otorgando alegría en cada rincón de la ciudad.

“Me parecen excelentes estos espacios para integrarnos en familia y amigos y los invito a pasar la navidad en paz”, dijo uno de los asistentes.

“Me parece muy lindo el evento y el mensaje del alcalde, que la pasemos en familia, en paz y tranquilidad”, señaló otro.

Y un turista señaló: “Vengo de Bogotá y este inicio de la navidad en Palmira está espectacular y eso que apenas está empezando, felicitaciones al alcalde”.

Por su parte, el alcalde Víctor Ramos invitó a vivir las fiestas en paz, en tranquilidad, sin personas quemadas, sin accidentes de tránsito por manejar consumiendo licor.