Suscribirse

Valle

Alcalde de Palmira da la bienvenida a la Navidad con el encendido de sus espectaculares alumbrados

Los habitantes y visitantes de ese municipio del Valle podrán disfrutar de tres hermosos espacios.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
1 de diciembre de 2025, 10:17 p. m.
Alumbrados de Palmira 2025.
Alumbrados de Palmira 2025. | Foto: Alcaldía de Palmira.

Los palmiranos recibieron antes de que lo imaginaran una grata sorpresa: el encendido de los alumbrados navideños y el alcalde Víctor Ramos fue el encargado de prender las luces ante miles de asistentes.

El escenario fue el Parque Bolívar, que reunió a palmiranos y visitantes, quienes vieron que por primera vez en la historia de la ciudad, se enciende la Navidad antes de iniciar el mes de diciembre.

El evento estuvo acompañado de juegos pirotécnicos, que deslumbraron a los asistentes.

Además, pequeños y grandes pudieron disfrutar de una amplia agenda que incluyó juegos, recreación, la llegada del Papá Noel, presentaciones en tarima, salida de cascanueces y hadas que impresionaron positivamente a los presentes.

Los presentes agradecieron al alcalde Víctor Ramos por encender la Navidad anticipadamente, otorgando alegría en cada rincón de la ciudad.

“Me parecen excelentes estos espacios para integrarnos en familia y amigos y los invito a pasar la navidad en paz”, dijo uno de los asistentes.

“Me parece muy lindo el evento y el mensaje del alcalde, que la pasemos en familia, en paz y tranquilidad”, señaló otro.

Y un turista señaló: “Vengo de Bogotá y este inicio de la navidad en Palmira está espectacular y eso que apenas está empezando, felicitaciones al alcalde”.

Por su parte, el alcalde Víctor Ramos invitó a vivir las fiestas en paz, en tranquilidad, sin personas quemadas, sin accidentes de tránsito por manejar consumiendo licor.

Finalmente, recordó que durante el mes de diciembre propios y visitantes podrán disfrutar gratuitamente de tres espacios hermosos como son el domo en el parque recreativo La Carbonera, el pesebre más grande del mundo en el Bosque Municipal y el mapping o proyección en el parque Bolívar.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Reuters revela que Trump le dio una fecha límite del viernes pasado a Maduro para salir de Venezuela

2. La advertencia de Ramón Jesurún para el sorteo del Mundial 2026: “Tenemos que estar preparados”

3. El enigmático mensaje de Carlos Giménez que advierte que “se acaba el tiempo” para Maduro en plena tensión con EE. UU.

4. Conductor habría presuntamente desafiado a Policía tras dejar mal parqueado un lujoso carro en Bogotá: “¿La multa?, se la pago mil veces”

5. Colombia envió a Estados Unidos a los 26 miembros de la secta judía Lev Tahor que buscaban radicarse en Yarumal

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Palmira ValleAlumbrados navideños

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.