Conductores se alistan para “papayazo tributario”: estas son las condiciones para acceder a descuentos para el pago de comparendos

La imposición de un comparendo o una multa de tránsito resulta engorrosa, no solo por el hecho de tener que cubrir un pago extra que resulta ser costoso, sino porque en ocasiones los infractores no cuentan con el dinero necesario para saldar la deuda y ponerse al día.

Esto lleva a que muchos conductores no puedan acceder a los beneficios económicos por pronto pago y que acumulen deudas con la administración distrital que, en ocasiones, pueden terminar en procesos jurídicos o embargos, complicando mucho más la situación del deudor.

En este sentido, algunas ciudades o municipios adelantan estrategias con el objetivo de brindarles a los infractores una salida que les permita saldar su deuda y ponerse al día con la administración.

Habría un alivio de 90 % en comparendos para quienes aprovechen el llamado 'papayazo tributario' en Palmira, Valle del Cauca. | Foto: Guillermo Torres /Semana

“Papayazo tributario” en Palmira, Valle del Cauca

Justamente, con el objetivo de aliviar la carga económica de los palmiranos y regularizar la situación de miles de conductores, la administración del municipio, con el respaldo del Concejo Municipal, puso en marcha el Acuerdo Nro. 0016 del 14 de agosto de 2025, conocido como Papayazo tributario.

Mediante esta decisión administrativa, se concede a los usuarios de los servicios de tránsito, como conductores, un descuento del 90 % sobre los intereses de mora de las multas de tránsito.

Este beneficio, que estará vigente hasta el 31 de octubre de 2025, aplica para todas las infracciones de tránsito impuestas en el municipio hasta la vigencia 2024 y años anteriores, siempre y cuando los usuarios cancelen el valor capital de la multa.

Las autoridades de Palmira, Valle del Cauca, hicieron un llamado a los infractores morosos. | Foto: Departamento de Policía Valle

La medida busca generar un alivio financiero significativo para las familias, incentivar la cultura del pago y permitir que la ciudadanía pueda ponerse al día con sus obligaciones de una manera más accesible.

Cómo acceder al “papayazo tributario” en Palimra

Los ciudadanos interesados en beneficiarse del “papayazo tributario” en multas de tránsito pueden hacerlo de manera presencial en las oficinas del Consorcio Tránsito Palmira, ubicadas en la Carrera 35 # 42 – 291, barrio Santa Teresita, solicitando la liquidación en la casilla 8 y pagando en las mismas instalaciones, donde se cuenta con una sede bancaria.

La segunda alternativa es a través de plataforma virtual del Consorcio Tránsito Palmira, a la que se puede ingresar a través de este link https://www.consorcioctp.com/index.php/boton-de-pago/, en el cual, digitando el número de cédula o la placa del vehículo, se accede a la información. Así mismo, se encuentra un canal de WhatsApp para la atención en línea.

El alivio económico en los intereses por multas de tránsito será del 90 %. | Foto: Aymer Andrés Álvarez

El descuento del 90 % sobre los intereses de mora es aplicable a la totalidad de las sanciones de tránsito, con una única y clara excepción: las multas por alcoholemia. Para acceder al beneficio, los infractores deben pagar el valor original de la deuda.

Marisol Noguera Correa, secretaria de Tránsito de Palmira, hizo un llamado cordial a todos los ciudadanos con comparendos pendientes para que aprovechen esta ventana de oportunidad, que cierra el próximo 31 de octubre, y así puedan saldar sus deudas con el municipio en condiciones excepcionalmente favorables.