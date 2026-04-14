Resultados de la Lotería Nacional de México: listado ganador del sorteo 4009 del martes 14 de abril

La edición número 4009 del Sorteo Mayor de la Lotería Nacional se llevó a cabo este martes 14 de abril de 2026, consolidándose como uno de los eventos más esperados por miles de participantes que buscan un premio capaz de transformar sus vidas en cuestión de segundos.

Números ganadores del Sorteo Mayor 4009

Durante esta jornada, la suerte favoreció a varios billetes con premios destacados. El premio mayor de 21 millones de pesos correspondió al número 14075, siendo el más significativo de la noche.

Otros resultados relevantes del sorteo fueron:

Premio de 2 millones 550 mil pesos: 15464

15464 Premio de 900 mil pesos: 49300

Además, se entregaron premios de menor cuantía que también representan importantes incentivos para los jugadores:

240 mil pesos: 02609, 34088, 56807, 32061

02609, 34088, 56807, 32061 120 mil pesos: 11307, 38433, 22003, 48785, 01023

Un sorteo con mensaje social

En esta edición, el billete del sorteo tuvo un enfoque conmemorativo destinado a la Federación Mexicana de Golf (FMG) es el organismo rector del golf en México y la máxima autoridad encargada de promover, regular y fortalecer este deporte en el país. Fundada en 1926, cuenta con casi un siglo de historia impulsando el crecimiento del golf mexicano bajo principios de integridad, excelencia y formación deportiva.

Desde sus inicios, trabaja de la mano con asociaciones regionales, clubes y organismos internacionales para mantener un sistema competitivo sólido y alineado a estándares mundiales. Es miembro de la International Golf Federation y mantiene relación con la The R&A y la United States Golf Association, garantizando que en México se apliquen las Reglas del Golf vigentes a nivel internacional.