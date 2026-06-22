Lotería del Sinuano Noche de hoy: resultado del sorteo de este 22 de junio de 2026

La Lotería del Sinuano Noche ya entregó el resultado de su más reciente sorteo, uno de los juegos de azar más consultados por los colombianos debido a sus sorteos diarios y a la posibilidad de ganar con apuestas de diferentes modalidades.

¿Fue el ganador? Resultado Lotería Chontico Día y Noche del lunes 22 de junio de 2026

Los apostadores que participaron este lunes 22 de junio de 2026 ya pueden verificar si la suerte estuvo de su lado. El número ganador del sorteo fue el 4505-2.

Resultado de la Lotería del Sinuano Noche del 22 de junio de 2026

Número ganador:

Con este resultado, miles de jugadores en todo el país revisan sus tiquetes para conocer si lograron acertar el número premiado y reclamar los incentivos correspondientes.

¿Cómo se juega la Lotería del Sinuano Noche?

El sinuano es uno de los juegos permanentes más populares de Colombia. Los participantes pueden apostar a un número de cuatro cifras y elegir diferentes modalidades de juego, dependiendo del premio al que deseen aspirar.

El valor de los premios varía según el monto apostado y la cantidad de cifras acertadas durante el sorteo.

¿Dónde consultar los resultados oficiales?

Los resultados pueden verificarse a través de los canales autorizados del operador, en puntos de venta oficiales o en las plataformas habilitadas para la consulta de sorteos.

Las autoridades recomiendan revisar cuidadosamente el número ganador y conservar el comprobante de apuesta, ya que será indispensable para iniciar cualquier proceso de reclamación.

Super Astro Sol del lunes 22 de junio: estos son los números ganadores

¿Cuánto tiempo hay para reclamar un premio?

Los ganadores cuentan con un plazo determinado por la normativa vigente para reclamar los premios obtenidos. Para hacerlo, deberán presentar el tiquete original en buen estado y un documento de identidad válido.

La recomendación es consultar oportunamente los resultados y verificar las condiciones establecidas por el operador para evitar inconvenientes durante el proceso de cobro.