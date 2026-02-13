Gente

Desafío Siglo XXI: pareja abandonó la competencia y se conocieron los 4 finalistas

En la noche del viernes se llevó a cabo una de las pruebas más esperadas de la competencia.

Laura Camila Másmela Bernal

13 de febrero de 2026, 10:34 p. m.
Estos son los finalistas del Desafío Siglo XXI.
Estos son los finalistas del Desafío Siglo XXI. Foto: Fotos: cortesía Caracol / El País

La recta final de Desafío Siglo XXI quedó definida tras una intensa jornada que marcó el inicio de la semifinal y que dejó como resultado la salida de una de las parejas más competitivas del ciclo del 2025-2026.

En el box amarillo se enfrentaron Zambrano y Miryan, Rata y Valentina, y Gio y Valkirya, en una prueba decisiva que además otorgaba un incentivo económico de 20 millones de pesos colombianos para los ganadores, monto que se sumaba al acumulado que cada dupla había conseguido a lo largo de la competencia.

La exigente prueba puso a los participantes al límite físico y mental y desde el comienzo se evidenció la presión por asegurar un lugar en la prueba definitiva, lo que se reflejó en un desempeño estratégico y en la determinación de cada equipo por no cometer errores.

Finalmente, Zambrano y Miryan, junto con Rata y Valentina, lograron imponerse y asegurar su paso directo a la final, consolidándose como dos de las duplas más sólidas de la temporada.

Por le contrario, Gio y Valkirya no lograron superar el circuito y, al ubicarse en el tercer lugar, quedaron automáticamente eliminados, lo que significó su salida definitiva del reality deportivo.

Su despedida estuvo marcada por la emoción y por el reconocimiento a su recorrido dentro del programa, en el que habían demostrado constancia y fortaleza en distintas etapas. Con su eliminación se completó el grupo de cuatro finalistas que disputarían el título en la última prueba.

La producción confirmó que la final se llevará a cabo el próximo martes 17 de febrero a las 8:00 de la noche, en una jornada que promete ser una de las más exigentes del formato.

Los cuatro participantes que continúan en juego estará preparándose para enfrentarse en la pista con el objetivo de quedarse con la copa y con el premio mayor de 1.200 millones de pesos, una cifra sin precedentes en la historia de los concursos del Canal Caracol.

El cierre de esta edición también marcaría el paso a una nueva apuesta del canal, pues una vez concluido Desafío Siglo XXI, la programación daría paso a una nueva temporada de A otro nivel, el concurso musical que regresaría con cambios en su dinámica, reuniendo a cantantes en grupos con la meta de abrirse camino en la industria a nivel nacional e internacional.

El formato será presentado por Cristina Hurtado, recordada por su participación en la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, y contará con la participación de Felipe Peláez, Gian Marco y Kike Santander como entrenadores y jurados.

