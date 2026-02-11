Esta es la fecha del último capítulo del ‘Desafío Siglo XXI’ y la producción que lo reemplazará

Después de varios meses de competencia extrema, estrategias y momentos que han dado de qué hablar en redes sociales, el Desafío Siglo XXI ya tiene fecha para su gran despedida de las pantallas del Canal Caracol.

El reality con enfoque deportivo y de convivencia presentará a su último capítulo el martes 17 de febrero a las 8 de la noche, en una transmisión que promete estar cargada de tensión, emociones y la esperada coronación del mejor participante del 2026.

Esta es la fecha de la última transmisión. Foto: Caracol Televisión

A lo largo de la temporada, los competidores enfrentaron retos físicos y mentales que pusieron a prueba su resistencia, disciplina y capacidad de trabajo en equipo. Como ya es tradición, la final reunirá a los más fuertes de la edición, quienes deberán dejarlo todo en el terreno para quedarse con el anhelado título y con un premio nunca antes visto en la historia el formato: 1.200 millones de pesos para el ganador.

¿Qué participantes continúan dentro de la competencia?

Rosa y Gero

Rata y Valentina

Miryan y Zambrano

Valkirya y Gio

La expectativa es alta, no solo por la millonaria suma en juego, sino por el impacto que esta versión tuvo en la audiencia. El Desafío Siglo XXI apostó por una narrativa renovada, escenarios exigentes y dinámicas que mantuvieron al público conectado noche tras noche, consolidándose como uno de los programas más comentados del año.

‘A otro nivel’ llega a reemplazar al ‘Desafío Siglo XXI’ en las noches del Canal Caracol

Desde el miércoles 18 de febrero, a las 8:00 de la noche, los colombianos podrán conectarse a la tranmisión de A otro nivel, un formato musical dirigido especialmente a cantantes profesionales que buscan dar el salto definitivo en sus carreras.

Se conocen los primeros finalistas del ‘Desafío Siglo XXI’: Gamma lleva la delantera

En esta nueva etapa, el concurso deja atrás el esquema tradicional y apuesta por una dinámica en la que los participantes no competirán de manera individual, sino que deberán unirse en grupos. Cuatro artistas conformarán una banda y asumirán el reto de consolidar una propuesta sólida que los lleve a destacarse en la industria.

La expectativa entre los televidentes es alta, especialmente porque el programa se ha consolidado como un espacio clave para descubrir nuevos talentos que son potenciados a nivel nacional e internacional.

La banda ganadora recibirá 600 millones de pesos y un contrato para realizar una gira musical, una oportunidad que podría marcar el inicio de una carrera a gran escala. A otro nivel promete convertirse nuevamente en una de las competencias más comentadas del horario prime time de la televisión colombiana.