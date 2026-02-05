Se conocen los primeros finalistas del ‘Desafío Siglo XXI’: Gamma lleva la delantera

El Desafío Siglo XXI sigue avanzando a sus últimas fases, en las que los competidores están más nerviosos que nunca, pues cada vez están más cerca de la gran final y de los 2.400.000 millones de pesos que se llevarán los ganadores.

La jornada del capítulo 130 estuvo cargada de tensión y decisiones estratégicas, ya que se conocieron los primeros finalistas del reality, dejando en evidencia el buen momento que atraviesa el equipo Gamma, pues actualmente se perfila como el grupo más fuerte del programa.

Desafío Siglo XXI

La noche comenzó con el triunfo de Gamma en el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo, una prueba disputada en el exigente Box Amarillo que puso a prueba la resistencia física y mental de las parejas.

Gracias a este resultado, Miryan y Zambrano regresaron a la casa del equipo con la misión de informar a sus compañeros no solo sobre la victoria, sino también sobre las consecuencias que esta traería para el desarrollo de la competencia.

Durante la reunión del equipo, se revelaron detalles clave de la prueba y del castigo impuesto a Valentina y Rata en la casa Neos, quienes quedaron automáticamente confirmados para disputar el Desafío a Muerte.

Este resultado obligó a Gamma a tomar una decisión compleja: asignar el chaleco de centencia a una de sus propias parejas, lo que definiría quiénes arriesgarían su permanencia y quiénes asegurarían un paso directo a la siguiente fase.

Rosa y Gero se convirtieron en los primeros semifinalistas del Desafío Siglo XXI, pues al ser la única pareja de Gamma que no quedó sentenciada, aseguraron su cupo directo a la siguiente etapa, consolidándose como una de las duplas más fuertes y constantes de la temporada.

Con el panorama definido, el Desafío a Muerte quedó conformado por cuatro parejas que deberán enfrentarse en una de las instancias más temidas del programa.

Tina y Kevyn, Rata y Valentina, Miryan y Zambrano, y Gio y Valkyria lucharán por continuar en la competencia y alcanzar la semifinal, en una prueba donde cualquier error puede significar la eliminación.

La reacción del público no se hizo esperar y en redes sociales, los seguidores del reality destacaron el liderazgo de Gamma y el desempeño de Rosa y Gero.

A medida que se acerca la gran final, el Desafío Siglo XXI confirma que la competencia está más reñida que nunca, aunque por ahora, Gamma lleva la delantera y se consolida como el equipo a vencer, todo puede cambiar en cuestión de días.