Filtran quiénes serían los ganadores del ‘Desafío Siglo XXI’; hay controversia en redes

El Desafío Siglo XXI es actualmente uno de los realities más populares de la televisión colombiana, pues cada noche las parejas de deportistas ponen todo su empeño en cumplir las pruebas diseñadas por la producción para avanzar en el juego, obtener millonarios premios y, finalmente, convertirse en los ganadores de los 1.200 millones de pesos que recibirá quien logre el mejor desempeño.

Con el paso de los meses, Alpha, Beta y Omega han desaparecido, pues muchos de sus integrantes fueron eliminados al no lograr cumplir a cabalidad con los circuitos; actualmente, Gamma y Neos mantienen en sus filas a los 12 deportistas que continúan en la competencia de habilidades.

Desafío Siglo XXI está en su recta final. Foto: Captura Caracol TV

A pocos días de que el programa llegue a su fin, muchos han estado especulando sobre los nombres de quienes se llevarían el gran premio, teniendo en cuenta que la producción se graba con varias semanas de anterioridad; por ello, algunos se anticipan al ver a los participantes en sus redes sociales o en las calles de las distintas ciudades a las que pertenecen.

¿Quiénes continúan dentro del Desafío Siglo XXI?

Rosa y Gero

Kevyn y Tina

Rata y Valentina

Miryan y Zambrano

Potro y Deisy

Valkirya y Gio

Fue por medio de plataformas como Instagram Reels y TikTok que se habría revelado el nombre de los ganadores de la temporada 2026, ya que aunque los televidentes tienen a sus favoritos y suelen guiarse por el desempeño de los participantes, la realidad es que los resultados en este tipo de competencias suelen ser cambiantes, pues el desenlace depende de cada uno de los retos y de la condición física que tengan los jugadores al momento de enfrentarse en las batallas de los boxes.

Estos serían los ganadores oficiales del Desafío Siglo XXI

Comentarios como “El jugador al que le robaron el trofeo”, “No es justo que ganen Kevyn y Tina” y “Qué lástima que no ganaste” se pueden leer en un video de Rata, una de las celebridades que suma mayor cantidad de seguidores en redes sociales y, por consiguiente, cuenta con un mayor apoyo por parte del público.

Sin embargo, es importante aclarar que los ganadores no se conocerán hasta el día en que Canal Caracol emita el capítulo final del Desafío Siglo XXI, por lo que, por el momento, todo se trata de especulaciones y ni la producción ni los participantes que continúan en competencia se han pronunciado al respecto.