Gente

Filtran quiénes serían los ganadores del ‘Desafío Siglo XXI’; hay controversia en redes

Por medio de redes sociales, los fanáticos de la producción han estado rumorando sobre la gran final.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

28 de enero de 2026, 12:26 a. m.
Se revela la identidad de los posibles ganadores del reality del Canal Caracol.
Se revela la identidad de los posibles ganadores del reality del Canal Caracol. Foto: Canal Caracol - Desafío Siglo XXI

El Desafío Siglo XXI es actualmente uno de los realities más populares de la televisión colombiana, pues cada noche las parejas de deportistas ponen todo su empeño en cumplir las pruebas diseñadas por la producción para avanzar en el juego, obtener millonarios premios y, finalmente, convertirse en los ganadores de los 1.200 millones de pesos que recibirá quien logre el mejor desempeño.

Con el paso de los meses, Alpha, Beta y Omega han desaparecido, pues muchos de sus integrantes fueron eliminados al no lograr cumplir a cabalidad con los circuitos; actualmente, Gamma y Neos mantienen en sus filas a los 12 deportistas que continúan en la competencia de habilidades.

Desafío Siglo XXI
Desafío Siglo XXI está en su recta final. Foto: Captura Caracol TV

A pocos días de que el programa llegue a su fin, muchos han estado especulando sobre los nombres de quienes se llevarían el gran premio, teniendo en cuenta que la producción se graba con varias semanas de anterioridad; por ello, algunos se anticipan al ver a los participantes en sus redes sociales o en las calles de las distintas ciudades a las que pertenecen.

¿Quiénes continúan dentro del Desafío Siglo XXI?

  • Rosa y Gero
  • Kevyn y Tina
  • Rata y Valentina
  • Miryan y Zambrano
  • Potro y Deisy
  • Valkirya y Gio
Polémico exparticipante de ‘El Desafío’ llega a ‘La casa de los famosos’: “Daré de qué hablar”

Fue por medio de plataformas como Instagram Reels y TikTok que se habría revelado el nombre de los ganadores de la temporada 2026, ya que aunque los televidentes tienen a sus favoritos y suelen guiarse por el desempeño de los participantes, la realidad es que los resultados en este tipo de competencias suelen ser cambiantes, pues el desenlace depende de cada uno de los retos y de la condición física que tengan los jugadores al momento de enfrentarse en las batallas de los boxes.

Gente

¿Se repite la historia de Nataly Umaña? Esposo de Johanna Fadul reacciona a los coqueteos que recibe en ‘La casa de los famosos’

Gente

Lorna Cepeda se sinceró sobre los momentos más vulnerables de su vida y su conexión con lo espiritual: “Vi al ángel Gabriel”

Gente

Shakira celebró el cumpleaños de su hijo Milán y causó asombro con la decoración: “Qué humildad”

Gente

Will Smith habría estado cerca de la muerte: el actor revela cómo un error técnico casi le cuesta la vida grabando su nuevo documental

Gente

Nataly Umaña se fue contra Alejandro Estrada y desmintió versión tras ruptura: “Para liberarme de ti”

Gente

J Balvin se suma al Super Bowl: brilla como capitán en importante partido

Gente

Mamá de Yeison Jiménez habló de cómo se enteró de la muerte del cantante: “Estuve en shock 26, 28 horas”

Gente

Lágrimas y valentía en el Rincón de los Castigos: Myriam se rapa la cabeza y el equipo Gamma da una lección de unidad

Gente

Tensión en el ‘Desafío Siglo XXI’: El “cruel” castigo que Neos le impuso a Gamma y que revivió un doloroso trauma

Gente

Incertidumbre en el ‘Desafío Siglo XXI’: entre el dolor de Kevyn y una inesperada confesión de amor

@rata_mzdesafioxxl

🙄🙄🙄🙄🙄😅

♬ sonido original - Rachel Martinez

Estos serían los ganadores oficiales del Desafío Siglo XXI

Comentarios como “El jugador al que le robaron el trofeo”, “No es justo que ganen Kevyn y Tina” y “Qué lástima que no ganaste” se pueden leer en un video de Rata, una de las celebridades que suma mayor cantidad de seguidores en redes sociales y, por consiguiente, cuenta con un mayor apoyo por parte del público.

Exparticipante del ‘Desafío’ confesó que conoció a su papá “en el ataúd”; lo que sintió en el momento sorprendió

Sin embargo, es importante aclarar que los ganadores no se conocerán hasta el día en que Canal Caracol emita el capítulo final del Desafío Siglo XXI, por lo que, por el momento, todo se trata de especulaciones y ni la producción ni los participantes que continúan en competencia se han pronunciado al respecto.

Más de Gente

Así quedaron conformados los nuevos equipos del Desafío Siglo XXI.

Filtran quiénes serían los ganadores del ‘Desafío Siglo XXI’; hay controversia en redes

Juanse Quintero rompe el silencio sobre los coqueteos a Johanna Fadul

¿Se repite la historia de Nataly Umaña? Esposo de Johanna Fadul reacciona a los coqueteos que recibe en ‘La casa de los famosos’

Lorna Cepeda abre su corazón y comparte su testimonio más íntimo en el podcast Charlas Divinas

Lorna Cepeda se sinceró sobre los momentos más vulnerables de su vida y su conexión con lo espiritual: “Vi al ángel Gabriel”

Shakira. La Colombiana más buscada en internet.

Shakira celebró el cumpleaños de su hijo Milán y causó asombro con la decoración: “Qué humildad”

Will Smith confiesa el momento más aterrador de su carrera a tres metros bajo el hielo

Will Smith habría estado cerca de la muerte: el actor revela cómo un error técnico casi le cuesta la vida grabando su nuevo documental

Nataly Umaña y Alejandro Estrada terminaron en 2024

Nataly Umaña se fue contra Alejandro Estrada y desmintió versión tras ruptura: “Para liberarme de ti”

J Balvin

J Balvin se suma al Super Bowl: brilla como capitán en importante partido

Mamá de Yeison Jiménez contó cómo se enteró de la muerte de su hijo.

Mamá de Yeison Jiménez habló de cómo se enteró de la muerte del cantante: “Estuve en shock 26, 28 horas”

Madre de Yeison Jiménez rompe el silencio y revela la situación que vivió en el homenaje al artista.

“No era una celebración”: madre de Yeison Jiménez, confesó su indignación por desórdenes en el homenaje

Twitter habría bloqueado la cuenta del rapero

Kanye West expuso “episodio maníaco” y revivió tema de su trastorno mental: “Me siento mortificado”

Noticias Destacadas