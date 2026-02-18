Con el trofeo en alto y 600 millones de pesos en el bolsillo, Zambrano se convirtió en el gran protagonista de la temporada 2025-2026 del Desafío:siglo XXI. En medio de una final exigente y cargada de tensión, logró imponerse y quedarse con la copa más codiciada del reality.

Luego de meses de pruebas en los distintos boxes, Valentina, Zambrano, Myriam y Rata llegaron al último reto dispuestos a dejarlo todo por el premio mayor: los 1.200 millones de pesos que entregaba la competencia.

Esta temporada, además, se vivió con intensidad en redes sociales. La producción del programa compartió contenido constante de los deportistas, lo que permitió que varios participantes conectaran fuerte con sus seguidores y construyeran una sólida relación.

Como parte del premio, Zambrano no solo se llevó el millonario cheque por 600 millones de pesos y la copa, sino que también viajará a México junto a su compañera para disfrutar uno de los próximos partidos de la Selección Colombia en el Mundial de Fútbol 2026.

Zambrano reveló lo que hará con los 600 millones de pesos que ganó

El ganador de este reality de competencia física dejó claro que uno de los objetivos principales es ayudar a su familia, en especial a su mamá, pues ella es el motor de su vida.

Además, afirmó que uno de sus deseos es invertir en proyectos personales que le brinden a lo largo de los años una estabilidad económica.

De igual forma, y como se esperaría, también aprovechará parte de este dinero para pagar deudas y cerrar ese tema.

Para Anthony Zambrano, que es un deportista olímpico, la participación en este programa no fue solamente de esfuerzo a nivel físico, sino también a nivel emocional, y por esta razón, tomó la decisión de compartir el dinero con personas que estuvieron presentes antes y después del reality.

Zambrano dejó claro que este millonario premio lo compartirá con Myrian, ya que lo apoyó durante su proceso en la competencia y nunca lo dejó solo.

“Es una mujer que se la luchó, que lloró, peleó conmigo, estuvo en las buenas, en las malas, en las dificultades. Estuvo en los momentos críticos, que me quería retirar, que tenía esto, lo otro, siempre me diste el motivo [...]. Lo prometido es deuda”, dijo.

Por último, como dijo en entrevista con Caracol, Zambrano también cumplirá su promesa de darle un porcentaje a Leo y Rosa, quienes dejaron de ser compañeros y se convirtieron en familia para él.