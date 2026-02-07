Gente

Andrea Serna anunció movida radical en el ‘Desafío Siglo XXI’ y eliminación causó desconcierto: “Dejan de existir”

La competencia reveló los nombres de los ocho semifinalistas de esta reñida temporada.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

7 de febrero de 2026, 12:08 p. m.
Andrea Serna en el Desafío Siglo XXI Foto: Caracol Televisión

El Desafío Siglo XXI continúa siendo tema central de conversación en redes sociales, impulsado por la intensidad y la carga emocional que ha caracterizado a esta temporada. Cada episodio mantiene a los televidentes en constante expectativa, generando múltiples reacciones, comentarios y debates, mientras el público empieza a inclinarse por sus participantes favoritos y a respaldarlos según su desempeño en las competencias.

Si bien el formato siempre se ha distinguido por sus exigentes retos físicos y mentales, esta edición ha llamado especialmente la atención por las estrategias que se desarrollan al interior de los equipos. Las decisiones relacionadas con los chalecos de sentencia y las repercusiones que estos implican se han convertido en uno de los aspectos más comentados, ya que suelen modificar el rumbo del juego y poner a prueba las alianzas entre los concursantes.

Sin embargo, recientemente, las miradas de los televidentes quedaron sobre una inesperada situación que se dio, previo al Desafío a Muerte que se llevará a cabo, como parte del cierre e inicio de una nueva etapa del juego.

Filtran quiénes serían los ganadores del ‘Desafío Siglo XXI’; hay controversia en redes

Andrea Serna, presentadora del programa, fue quien se robó la atención de miles de curiosos, debido a una llamada que realizó a los equipos Gamma y Neos, donde siempre se anunciaba cuál sería la dinámica para las pruebas. En este diálogo, la famosa comentó al equipo verde sobre el cumplimiento del reciente castigo que les dieron a Valentina y Rata por parte de Gamma, completando dicha sanción.

Dentro de su mensaje, la conductora del formato hace énfasis en que esa noche se conocerían los nombres de las cuatro parejas semifinalistas, develando los cambios internos que habrá en los juegos, dinámicas y estructuras hacia la gran final.

Sin embargo, lo que angustió a los participantes fue que Andrea Serna, de manera contundente, aseguró que todos, sin excepción alguna, debían preparar sus maletas y llevarlas al punto de encuentro. Este paso no tuvo clemencia con ninguno, teniendo en cuenta que Gero y Rosa ya estaban a salvo de salir.

La sorpresa fue evidente entre los concursantes, quienes comenzaron a especular sobre lo que podría ocurrir con estos movimientos dentro de las reglas y destinos de la competencia.

No obstante, Miryan, Zambrano, Rata, Valentina, Gio, Valkyria, Kevyn y Tina llegaron al Box Negro, donde el resultado de la prueba dejó por fuera a Kevyn y Tina. Ambos fueron despedidos, mientras que la presentadora anunciaba la apertura de la nueva etapa, donde los ocho semifinalistas dejarían colores y escudos.

Aquí los equipos dejan de existir”, dijo Andrea Serna, anunciando el cambio radical que habría.

