Desconcierto en el Desafío Siglo XXI por movimiento en pleno juego; decisión sería crucial

El reality se acerca cada vez más a la esperada final, donde se revelarán los nombres de los ganadores.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

5 de febrero de 2026, 3:38 a. m.
Así quedaron conformados los nuevos equipos del Desafío Siglo XXI.
Así quedaron conformados los nuevos equipos del Desafío Siglo XXI. Foto: Canal Caracol - Desafío Siglo XXI

El Desafío Siglo XXI, una vez más, vivió uno de sus capítulos más intensos con el último enfrentamiento entre los equipos Gamma y Neos, quienes se encontraron en el temido Box Rojo para disputar la última prueba de esta instancia de semifinal.

El capítulo 129 del reality de Caracol Televisión despertó toda clase de reacciones en los televidentes, precisamente por la carga que existía entre los jugadores que se mantienen en la competencia.

Cada equipo seleccionó dos integrantes para representarlos en el enfrentamiento, buscando obtener una sólida victoria. En el caso de Gamma, Rosa y Gero fueron al frente, mientras que Neos puso a Rata y valentina, los únicos activos hasta esta etapa.

El juego arrancó y le entregó la victoria de este reto de Desafío de Sentencia y Bienestar a Gamma, quienes no dudaron en utilizar sus herramientas para avanzar y vencer a los contrincantes. Pese a las jugadas, su desempeño sobresalió en cámara, conquistando al público que estaba al pendiente de este resultado.

El triunfo de este encuentro le permitió al equipo llevarse el derecho de colocar los próximos Chalecos de Sentencia, los cuales serán decisivos para el futuro de la siguiente etapa del reality, donde todo se pondrá mucho más fuerte.

Es importante recordar que Rata obtuvo la Moneda Dorada por el primer punto que marcó en la competencia, llegando a sumar un paso importante en la Máquina de Dinero. Las cosas se tornan distintas cuando Gamma anota los puntos suficientes para que Neos pierda, demostrando lo compactos que estaban Rosa y Gero.

Por el momento hay desconcierto con respecto a lo que vayan a hacer con dichos objetos de sentencia, permitiendo que los fanáticos evalúen quiénes serían los siguientes en salir del juego.

Existe una fuerte incertidumbre por conocer los nombres de quienes llegaran a esa prueba, la cual mostrará qué personajes avanzan o se quedan atrás.

Así quedaron conformados los nuevos equipos del Desafío Siglo XXI.

Desconcierto en el Desafío Siglo XXI por movimiento en pleno juego; decisión sería crucial

