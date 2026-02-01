Gente

El particular mensaje de Kevyn en redes que despertó rumores sobre el posible fin de su relación con Guajira

Aunque ambos parecían estar muy enamorados, ahora los seguidores del programa cuestionan si su vínculo era realmente fuerte.

Redacción Gente
1 de febrero de 2026, 10:06 p. m.
Kevyn y Guajira, exparticipantes del Desafìo.
Kevyn y Guajira, exparticipantes del Desafìo. Foto: Instagram @kevynrua75 - @kellyrios27

En redes sociales, los rumores sobre un posible fin de la relación entre Kevyn Rúa y Guajira no dejan de crecer con el paso de las horas, pese a que, hasta el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado de manera oficial para confirmar o desmentir estas versiones.

Sin embargo, los seguidores del Desafío, programa de Caracol Televisión en el que surgió este romance en 2024, empezaron a manifestar sus dudas sobre su vínculo amoroso luego de ver la publicación de un video que realizó el mismo deportista a través de su perfil de TikTok, el cual fue interpretado por muchos como una señal de que ya no estarían juntos.

En la grabación que compartió Kevyn, aparece simulando la interpretación de un fragmento de la canción Estuve ahí, de Nanpa Básico, cuya letra habla sobre relaciones afectadas por la entrega desigual y el desencanto emocional.

Que yo siempre estuve,

aunque no lo merecía, te sostuve

cuando nadie más podía, yo sí pude.

Cómo te gustaba subir y bajar de las nubes,

ahora se te olvidó, pero la vida baja y sube.

Cuando todo lo perdiste, me quedé;

cuando tus lágrimas corrían, las sequé.

Cuando te sentías sola, te abracé, te mimé, te subí, te bajé.

@kevynrua

Siempre #blackboy #baile #music #videoviral #viraltiktok

♬ sonido original - Nanpa Básico

La elección del tema no pasó desapercibida entre sus seguidores y mucho menos el texto con el que la acompañó, en el que recalcó que “dar mucho no te garantiza recibir lo mismo, pero uno da lo que es y eso es lo que cuenta”.

Para varios usuarios, el mensaje de Kevyn fue claro, al interpretarlo como una posible reflexión personal relacionada con su vida sentimental actual. Además, el participante del Desafío también se ha tomado el tiempo de responder algunos comentarios relacionados con su ruptura y, en lugar de desmentir estas afirmaciones, ha parecido avivar más los rumores que hablan del fin de su relación con Guajira.

“Qué lindo que te ves, un aura muy diferente sin Guajira ahora”, escribió una de sus seguidoras, a lo que él respondió: “No te preocupes, a ninguna persona se le obliga a quedarse donde no quiere estar”.

Por su parte, la exparticipante del Desafío ha optado por mantenerse en silencio, algo que para muchos no resulta extraño, teniendo en cuenta que, desde el inicio de su relación, ambos decidieron manejar su vida sentimental con discreción, incluso cuando su cercanía era cada vez más evidente en las plataformas digitales y durante sus apariciones públicas.

Noticias Destacadas