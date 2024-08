Desafío XX: la profunda decepción de la madre de Kevyn por meterse con Natalia estando comprometido

La mamá de Kevyn estuvo en el Desafío XX: expresó su decepción

“Han pasado muchas cosas, má”, situación que su madre pareció entender perfectamente, pues no se pierde ninguno de los capítulos, ni de las acciones de su hijo dentro del programa. No obstante, el hombre aseguró que se trataba de otro tema, el cual envolvía su vida sentimental y amorosa.

En el momento, la mujer sospechó que se trataba de su novia Derly Hurtado, quien lo estaba esperando para llevar a cabo su boda a penas el hombre saliera del programa del Canal Caracol y en medio de las fuertes emociones que estaba experimentando, se llevó las manos a la cabeza y no pudo evitar mostrar su preocupación.

“Si usted ahorita se siente así, créame que yo he estado acá en esta cosa. Obviamente, yo no pienso nada afuera ya”, dijo el hombre, afirmando que no planea seguir su relación con Derly cuando el reality llegue a su fin.