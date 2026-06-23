Revelan nuevo ranking de alcaldes en el continente: estos son los mejor y peor valorados

La consultora CB, especializada en el análisis del clima social y la proyección de escenarios electorales en la región, publicó su más reciente informe sobre el ranking de los alcaldes mejor valorados de las capitales de Latinoamérica.

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Este tipo de mediciones resulta relevante debido a que las principales capitales de la región concentran gran parte de la actividad política, económica y administrativa de sus países.

En ese sentido, la percepción ciudadana sobre sus autoridades locales suele funcionar como un termómetro del clima político general.

El ranking es liderado en esta ocasión por Carolina Mejía, alcaldesa de Santo Domingo, quien encabeza la medición con un 58,9 % de aprobación, consolidándose como la mandataria local mejor valorada del continente.

Carolina Mejía, alcaldesa de Santo Domingo. Foto: Getty Images for Concordia Summi

Cabe recordar que Mejía ocupa el cargo desde 2020, año en el que ganó la elección con un 59,9 % de los votos, lo que refleja que ha logrado mantener una imagen relativamente estable y favorable a lo largo de su gestión.

En segundo lugar se ubica Mayer Mizrachi, alcalde de Ciudad de Panamá, quien subió una posición respecto a la medición anterior, consolidándose como el segundo mandatario local con mejor valoración, con un 52,5 % de imagen positiva.

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El podio lo cierra Clara Brugada, jefa de Gobierno de Ciudad de México, quien alcanzó un 51,8 % de aprobación, posicionándose como la tercera autoridad local mejor valorada del continente.

En el otro extremo del listado se ubican los alcaldes con menor nivel de aprobación en la región. En último lugar aparece Luis Bello, de Asunción, Paraguay, con un 20,1 % de imagen positiva. Bello asumió la alcaldía en 2025, tras la renuncia del entonces intendente Óscar Rodríguez.

Asunción, Paraguay. Foto: AFP

En la segunda posición entre los peor valorados se encuentra César Dockweiler, de La Paz, Bolivia, quien registra un 22,2 % de aprobación. Cabe señalar que Dockweiler lleva poco más de un mes en el cargo, luego de haber sido electo en marzo de este año.

El listado de los tres alcaldes con menor valoración lo completa Ricardo Quiñónez, de Ciudad de Guatemala, con un 23,5 % de aprobación.

Quiñónez gobierna la capital desde 2018, cuando fue designado por el concejo municipal tras el fallecimiento del alcalde Álvaro Arzú. Posteriormente fue elegido en las urnas en 2019 y reelegido en 2023.

Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se ubica en una posición intermedia dentro de la medición. Galán registra una aprobación del 44,3 %, lo que representa una caída de un punto porcentual frente a la medición anterior.