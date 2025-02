“Yo le decía a unos amigos empresarios de Colombia, que ha de ser un poco difícil que un día están bien y al día siguiente el presidente que se tomó un par de tragos más, y hay una crisis geopolítica. Pero gracias a Dios, yo no tomo y tenemos buenas relaciones con Estados Unidos, la mejor, según periodistas norteamericanos”, dijo Bukele frente a empresarios de todo el país.

No obstante, estas medidas han sido objeto de críticas por parte de organismos internacionales como Human Rights Watch, que señalan posibles vulneraciones a los derechos humanos en el desarrollo de estos procedimientos.

Sablazo del presidente Petro a Bukele: dijo que los pactos con pandilleros no se hacen por debajo de la mesa, ni con engaños

“Si estoy en Colombia, que tiene uno de los mejores empresariados de Latinoamérica, pero de repente el Gobierno hace algo malo y me pone en crisis el negocio, me devalúa la moneda y pierdo 20 % de mis depósitos en un día. En El Salvador no pasa eso”, dijo también el mandatario salvadoreño.