Franko Bonilla se fue en contra de Cony Camelo y la enfrentó por los malos tratos en MasterChef Celebrity

Tras la decisión de los jurados en la que Franko Bonilla tuvo que abandonar definitivamente la cocina de MasterChef Celebrity al no cumplir con los parámetros establecidos del reto, además de cometer grandes errores que fueron calificados como imperdonables, Cony Camelo no dudo en expresar la alegría y tranquilidad que le generó el momento.

“Yo siento un fresquito, la verdad, de que ese man se haya ido. No me importa si yo soy la que sigue y salgo inmediatamente, pero, al menos, sentir que no tengo a alguien ahí como aquí sabes, o queriéndome sacar o queriéndome caer”, mencionó.