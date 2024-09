La contundente respuesta de Cony Camelo a los que critican su actitud en MasterChef Celebrity

Con un plato llamado ‘Me fui a la fija’, el comediante Franko Bonilla pasó al atril. Sin embargo, la apariencia de su preparación hizo que los chefs no quisieran probarlo y le llamaran la atención por la gran cantidad de errores que cometió en la ejecución.

“Con el plato que tienes aquí ni siquiera hace falta que vayamos y deliberemos. El plato no está a la altura ni de la competencia, ni de tus compañeros”, manifestó Jorge Rausch, confirmando que definitivamente tenía que abandonar la cocina.

La reacción de Cony Camelo ante la salida de Franko Bonilla

Después de que se anunciara la salida de Franko Bonilla del programa de cocina del Canal RCN debido a la gran cantidad de errores que cometió en el reto, muchas personas en redes sociales lamentaron su salida , pues a pesar de que no estaba dentro del grupo de ‘los mejores’ siempre mostró su esfuerzo por cumplir con los retos impuestos por los chefs.

No obstante, aunque muchos de sus compañeros manifestaron tristeza al verlo quitarse el delantal y abandonar el set del programa de gastronomía de forma definitiva, Cony Camelo, recordada por su papel de Hilda en Los Reyes , no dudó en manifestar su alegría frente a las cámaras.

“Yo siento un fresquito, la verdad, de que ese man se haya ido. No me importa si yo soy la que sigue y salgo inmediatamente, pero, al menos, sentir que no tengo a alguien ahí como aquí sabes, o queriéndome sacar o queriéndome caer”, dijo en medio de risas.