Claudia Bahamón paró en seco a varios participantes de ‘MasterChef’ por las confrontaciones

Según el clip, la presentadora debió hacer un llamado de atención para que los participantes no se tomen las cosas personales en la competencia, incluso se puede observar como la comediante Vicky Berrio y Catherine Ibarguen salen preocupadas debido a que muchos internautas han afirmado que el mensaje habría sido para ellas.

“Cocineros, hoy ha sido un reto donde ustedes han demostrado realmente que están aquí por algo. Por buenos cocineros, han hecho bien las cosas, el jurado se los dijo hace unos minutos: ‘lo hicieron todos muy bien’ … Hace parte del juego el pin de inmunidad, los delantales negros que tienen que sortearse para llegar algún día a conocer a nuestro MasterChef Celebrity 2024, así que no se desanimen, lo único que tienen que hacer es seguir haciendo lo que ya saben hacer ”, expresó Claudia Bahamón.

Los comentarios entre los seguidores del programa de cocina no tardaron en aparecer, por lo que algunos rápidamente reaccionaron con mensajes como: “Juego o no, igual te afecta, por lo que es inevitable no tomárselo personal”, “se prestan esas reglas para rencillas e incomodidades que terminan por fragmentar el grupo”, entre otros.