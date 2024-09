Cony Camelo podría estar pagando un karma por sus palabras en ‘MasterChef’

No cabe duda de que muchos participantes se han logrado ganar el corazón de muchos televidentes con sus ocurrencias, platos gastronómicos, comentarios y personalidades. Un claro ejemplo de ello han sido la actriz Cony Camelo y el humorista Franko Bonilla.

A pesar de los retos individuales, grupales y de eliminación, ambos participantes no parecen mejorar con el tiempo y no han logrado llevarse bien uno con el otro. Estos enfrentamientos han logrado varias disputas entre los participantes y situaciones incómodas para algunos de sus compañeros, pues en varias ocasiones es difícil no expresar sus pensamientos con sus gestos faciales.