Ana María Trujillo destapó incómodo momento que vivió con expresidente colombiano; se pasó con ella: “Estaba sudado”

En diálogo con Siéntese quien pueda , Ana María Trujillo reveló que, en una ocasión, vivió un incómodo momento con un exmandatario de la nación, de quien no quiso dar información puntual o el nombre. La celebridad solamente comentó que ella no supo cómo reaccionar, pues él se intentó pasar en ese instante.

“Yo tuve otro expresidente de Colombia, que no voy a decir quién es. Van a pensar que es otro que quiero mucho. En fin, me agarró fue la nalga y estaba sudado. Yo tenía mi novio al lado. En ese momento era mi novio, hoy en día es mi esposo y yo como que me quité y me fui”, contó ante cámaras, desatando incertidumbre entre los presentadores del formato.