Ana María Trujillo confiesa en SEMANA por qué se alejó de la televisión; “ya no me reconocían en la calle”

La doctora fernanda Ríos llegó a la vida de Pedro Coral para robarse su corazón. Y, de paso, el de los televidentes, que más de dos décadas atrás celebraban, capítulo a capítulo, la historia de amor entre este divertido antigalán y la doctora Paula, en una de las novelas más populares de los últimos tiempos: Pedro, el escamoso.

Ana María Trujillo, la actriz y presentadora que le da vida a Fernanda, una exitosa ejecutiva del área de la tecnología, lo siente como un regreso triunfal a la televisión de su país. Un oficio al que le había dedicado media vida y del que se alejó hace cerca de una década para criar de tiempo completo a sus dos hijas, Catalina y Julieta Cardona, en Punta Cana, República Dominicana.

Fue la aventura que le propuso su esposo, José Francisco Arata, un empresario venezolano y geólogo, quien se desempeña en el mundo petrolero. La actriz, de 54 años, conversó con SEMANA de su regreso a la pantalla chica y por qué apostó por esta nueva producción, hoy en manos de Caracol Televisión y Disney+.

Ana María Trujillo interpreta en 'Pedro, el escamoso' a Fernanda Ríos, una alta ejecutiva del sector tecnológico. | Foto: JAVIER VILLAMIL -Disney+ Caracol tv

SEMANA: ¿Qué la hizo renunciar al mundo de la televisión, en la que forjó una carrera como actriz por tantos años?

Ana María Trujillo: Mi esposo. Él ya estaba muy cansado de tantos años de trabajo. Y quería desestresarse, descansar, dar un paso al costado después de años duros en lo laboral. En ese momento, teníamos ya una casa en Punta Cana y me propuso tomarnos como un año sabático. En ese momento, mis hijas estaban pequeñas: una tenía 8 y la otra 15. Yo dudaba de que ellas en realidad quisieran dejarlo todo, su mundo en Bogotá, y quisieran irse. Y tenía claro que ellas debían estar conmigo. La gallina con sus pollitos, como dice el refrán. Pensaba que la mayor me diría que no, pero de una le sonó la idea: “Quiero ser la nueva que llega a un colegio”, me dijo emocionada. A la menor no tanto, pero igual viajó. Y resulta que las dos, a los pocos meses de haber llegado, nos sentaron a mi esposo y a mí en una cena y nos dijeron: “Si ustedes se quieren devolver, adelante. Nosotras nos quedamos”. Entonces ese sabático se convirtió en muchos años de vida en Punta Cana, que es un gran vividero, con el mar azul turquesa cerca, con amigas, con las que hacemos la ‘juntadera’, como se dice allá.

SEMANA: ¿Y entonces cómo convencieron a Ana María Trujillo de regresar a la televisión tantos años después

A.T.: No hacía novelas desde hacía 14 años y no presentaba noticias desde hacía nueve años. Al comienzo, cuando iba a Colombia, a Cartagena, donde vive casi toda mi familia, después de salir del país, me reconocían en la calle. Pero ya después dejaron de hacerlo, en especial las nuevas generaciones. En el momento en el que me retiré, aposté por mi familia, tenía dos hijas a las que quería dedicarles tiempo para criarlas. Porque siendo actriz, salía y las dejaba dormidas. Llegaba a la casa y estaban dormidas. Entonces, ser mamá en un oficio como este me resultaba muy difícil, era muy retador. Y yo en realidad me quería dar la oportunidad de ser mamá. Hasta que un día llamé a mi mánager y le dije: “Estoy lista para regresar”. Y ella me llama de vuelta y me habla de este maravilloso personaje. Una mujer moderna, empoderada, sofisticada. “Creo que sería tu regreso por la puerta grande”, me dijo. Y acepté dichosa. Me siento feliz, amo actuar por encima de todo.

SEMANA: ¿Cómo fue involucrarse en el mundo de Pedro, el escamoso?

A.T.: Cuando la historia sale por primera vez, en 2001, yo estaba grabando la primera novela que hice en mi vida, se llamó Sofía, dame tiempo. Luego pasé a Ángel de mi guarda. Entonces, tuve poco espacio de ver ‘Pedro’, porque coincidía con los horarios en los que estaba grabando. Pero sabía que ‘Pedro’ era la locura de su época, que había batido récords de audiencia. Entonces, cuando mi mánager me dijo que se abría la posibilidad de protagonizar la segunda parte de Pedro, el escamoso, sencillamente no lo podía creer. ¡Y con el mismísimo Miguel Varoni! Y desde que entré al casting, supe que el personaje sería mío, era como si el destino lo hubiera guardado para mí.

SEMANA: Muchos pensaban que usted llegaría a ‘correrle la butaca’ a la doctora Paula, pero en la historia de esta segunda parte se hacen hasta amigas...

A.T.: Creo que fue una buena decisión del libretista, que fue el mismo que escribió la primera parte, porque refrescó la historia y este personaje de Fernanda lo escribió para ser querido. Yo sabía que no sería fácil competir con un personaje como el de la doctora Paula, al que la gente quiso tanto en la primera temporada. Sabía que a la gente le iba a costar ver a Pedro con otra persona que no fuera ella, que se sabía era el amor de su vida, pero me impresiona el cariño que la gente le ha tomado a mi personaje. Creo que esta es una comedia con valores y la gente está valorando eso.

SEMANA: A no pocos les cuesta un poco creer que una mujer sofisticada y elegante como Fernanda se pueda enamorar de un hombre como Pedro...

A.T.: Yo misma me hice como actriz esa pregunta muchas veces. ¿Qué le puede ver Fernanda a un tipo que se viste horrible, que es mentiroso, que habla como habla, con el pelito nada que ver? Tuve un conflicto muy grande con eso. Pero, al final, encontré que solo viéndole lo bueno a Pedro era más fácil y enumeré cosas lindas de él. Entonces, al final, lo que me preguntaba era: ¿cómo no me iba a enamorar de un hombre como él?

SEMANA: En esta historia, usted es mamá de una hija bastante problemática, con una personalidad conflictiva. ¿Qué tanto prestó de su propio rol de mamá para este personaje?

A.T.: Mucho. Quise impregnar a Fernanda de un aspecto que ha tocado a muchas madres modernas: criar desde la culpa. Y eso es una realidad para muchas mujeres que apostaron por ser mamás en un mundo cada vez más competitivo. Pero también le puse parte de lo que soy con mis hijas. Una mamá cercana, pero que sabe ponerse fuerte en los momentos en los que se equivocan o te quieren manipular. Que es a lo que nos enfrentamos los papás hoy en día. Me parezco mucho a Fernanda, pero creo que soy un poco más fuerte e intensa que ella. Repito todo mil veces y sé que a veces mis hijas se enloquecen.

Ana María Trujillo regresó a la televisión con 'Pedro, el escamoso', este 2024. | Foto: Instagram: anamariatrujilloficial

SEMANA: ¿Cómo ha vivido con sus hijas este regreso a la televisión?

A.T.: Ellas no tenían muy presente la historia. Y la pequeña es la que más se ha enganchado. Me dice que es la hija más orgullosa porque tiene de mamá a la mejor actriz. Ha sido muy bello eso. Y ella quiere además estudiar cinematografía. Mi otra hija, la mayor, también actúa y canta.

SEMANA: ¿Espera regresar a Colombia y seguir con su carrera en la televisión?