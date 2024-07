Así reaccionó Miguel Varoni al saber que Carlos Torres interpretaría a su hijo en ‘Pedro, el escamoso’

Carlos Torres se puso bajo la piel de Pedro Jr. en la segunda entrega

“Me dicen que el canal está preguntando por mí y quieren hablar conmigo porque hay un nuevo proyecto, me cuentan que es la nueva versión de Pedro, el escamoso y lo primero que se me viene a la cabeza era que querían que yo interpretara a Pedro y después me contaron que no, que en realidad era una continuidad, una nueva temporada y que querían que yo hiciera del hijo de Pedro”.