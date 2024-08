Ana María Trujillo se destapó sobre su época de reina de belleza; contó lo dura que fue la experiencia: “Fue lo peor”

No obstante, hay quienes no sabían que Ana María Trujillo tuvo una época como reina de belleza, brillando en los escenarios en los que representó a Bolívar. La candidata cautivó con su estilo, su pasarela y sus rasgos, ubicándose como una favorita de la edición.

“Me quedé chiquita, me decían que yo iba a ser reina. En ese año todas medían 1,78 de estatura y la Señorita Chocó y yo, éramos la más chiquitas, y tengo compleja de enana, no soy enana, pero eso fue lo que me tocó vivir allá”, dijo a Boyacomán, quien fue el que le tocó el tema.