Él es el millonario por el que Ana María Trujillo, de ‘Pedro, el escamoso 2′, se fue del país; sufrió dolorosa pérdida meses atrás

¿Quién es el esposo de Ana María Trujillo?

En lo mencionado por la actriz, las emociones estaban a flor de piel y no sabía cómo sentirse al respecto. En medio del agradecimiento cargaba un dolor insoportable, el cual no la dejaba aterrizar por esta pérdida.

“Creo que es la primera vez en mi vida que me siento paralizada, sin palabras. Me encuentro sumergida en un dolor insoportable que no me deja pensar. Tengo tanto por decirte, Kim, hay tanto que agradecer y es tan difícil entender tu partida. Pero tengo que comenzar por agradecerte. Me acogiste en tu familia con los brazos abiertos desde el día uno”, comentó.