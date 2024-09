“Nos retuvieron: ‘Cuenta huesos’ se pronunció luego de que lo acusaran de no querer pagar en una estación de gasolina

“Hola, es importante que aclare lo que sucedió anoche en una estación de gasolina (...) mi hijo aquí presente pidió $50.000 pesos gasolina y la señora operaria, sin confirmar, le llenó el tanque, hasta ahí digamos que no hay problema. Es la actitud que tiene todo el quipo de operarios de esta estación de atacar al joven, porque lo intimidaron, le dijeron que tenía que pagar el resto de plata y lo amenazaron con la policía”, dijo en medio del enojo.

Afirmó que, en un primer momento, su hijo dio la opción de dejar sus datos de contacto para poder pagar el dinero que faltaba, pues en ese momento no contaba con la cifra que se le estaba solicitando. Sin embargo, no habrían dejado que abandonara el lugar y el comediante tuvo que ir a auxiliarlo.

“Yo podía pagar, pero mi hijo no dejó porque se mantuvo firme en que él pidió solamente 50.000 y no tenían por qué llenarle el tanque (…) Nos retuvieron, violando nuestro derecho a la locomoción, que está consagrado en la Constitución Política de nuestro país, no nos pueden violar el derecho que tenemos de movernos y ellos lo hicieron de manera radical”, afirmó el hombre.