“No fueron justos” Piter Albeiro revela la “jugadita” de “Sábados Felices” por la que habría perdido millones de pesos

¿Qué pasó en Sábados Felices?

“Hay puntos de inflexión, hay momentos en los que la vida te golpea, nada le duele más a un ser humano como el hecho de que lo subestimen. Yo llevaba muchos programas ganando en Sábados Felices y un día por un error de la nada no llegó un jurado, y me pasaron a mí de primero y no gané. Entonces yo me puse muy bravo porque sentí que no habían sido justos conmigo”, Dijo en medio de la entrevista.