Así fue la reacción de Cony Camelo tras la salida de Franko Bonilla: “siento fresquito”

Muchos participantes se han logrado ganar el corazón de muchos televidentes con sus ocurrencias, platos gastronómicos, comentarios y personalidades. Cada semana un participante le tiene que decir adiós a la cocina más popular de la televisión colombiana y, en esta oportunidad, el humorista, Franko Bonilla, no pudo sorprender el paladar de los jurados.

Los comentarios por parte de los chefs Nicolás de Zubiria, Jorge Rausch y Adria Marina fueron bastante contundentes para ni siquiera probar el plato del participante. Por su parte, la actriz Cony Camelo no dudó en reaccionar frente a la eliminación de Bonilla, pues ninguno de los dos se llevaban bien.

Camelo reaccionó con algo de risas y hasta manifestando que le generaba algo de tranquilidad la salida de Franko, antes que cualquier tipo de tristeza: “Yo siento un fresquito, la verdad, de que ese man se haya ido. No me importa si yo soy la que sigue y salgo inmediatamente, pero uf, al menos sentir que no tengo a alguien ahí como aquí sabes, o queriéndome sacar o queriéndome caer, uf”.