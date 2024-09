Aparatoso accidente que sufrió Dominica Duque en la cocina de ‘MasterChef’ dejó a más de uno preocupado

Sin embargo, con lo que ella no contaba era que al no estar presente en su estación vigilando el proceso, la batidora le jugara una mala pasada y se le cayera al suelo generando varios disgustos y fuertes comentarios entre sus compañeros, pues el golpe asustó a muchos y su trabajo tuvo un fuerte atraso.

Al caer la batidora al suelo, tuvo que iniciar su proceso desde cero: “Cuando me empiezan a llamar, obviamente supe que no era una buena noticia, ¿por qué me pasan estas cosas? Me tocó la batidora loca, la batidora embrujada”, aseguró la participante.