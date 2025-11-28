Suscribirse

Nación

Supertransporte lanza protocolo urgente para pasajeros afectados por suspensión temporal de vuelos de Avianca

El fabricante europeo Airbus alertó sobre un problema detectado en equipos de la familia A320.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Danna Valeria Figueroa Rueda

Danna Valeria Figueroa Rueda

Comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Con experiencia en temas de país, particularmente política, judicial, orden público y justicia.

29 de noviembre de 2025, 1:26 a. m.
La Superintendencia consideró el hecho como un caso de fuerza mayor.
La Superintendencia consideró el hecho como un caso de fuerza mayor. | Foto: Superintendencia de Transporte/Avianca/Montaje:Semana

La Superintendencia de Transporte activó este viernes un protocolo urgente de atención para los pasajeros afectados por la decisión de Avianca de inmovilizar una parte significativa de su flota —principalmente aviones de la familia A320— después de que el fabricante emitiera la orden de una actualización inmediata de software.

La aerolínea, que informó que más del 70% de sus A320 quedarán fuera de servicio temporalmente, suspendió la venta de tiquetes para fechas de viaje hasta el 8 diciembre con el fin de reacomodar pasajeros.

Contexto: Aerocivil informa lo que pasará con las operaciones aéreas por actualización urgente del software de Airbus

Esa entidad consideró el hecho como un caso de fuerza mayor, por tratarse de una circunstancia externa e imprevisible que afecta la operación normal de la aerolínea. Por eso puso en marcha medidas de orientación y acompañamiento para que los usuarios sepan qué hacer si su vuelo resulta afectado.

Entre las recomendaciones figura verificar el estado del vuelo antes de desplazarse al aeropuerto, conservar todos los comprobantes de reserva y pago, y evitar presentar peticiones o reclamaciones si aún no hay una afectación confirmada.

¿Qué motivó la inmovilización?

El fabricante europeo Airbus alertó sobre un problema detectado en equipos de la familia A320: un análisis técnico vinculó episodios de intensa radiación solar con la posible corrupción de datos en los computadores de a bordo, lo que podría afectar sistemas críticos de control de vuelo.

Ante ese riesgo, Airbus emitió directrices urgentes para que los operadores actualicen software y, cuando corresponda, apliquen intervenciones adicionales.

Contexto: Avianca anuncia suspensión oficial de vuelos desde y hacia Venezuela: ofrecen varias soluciones a usuarios

La autoridad aeronáutica colombiana (Aerocivil) ordenó que las aeronaves A320 que requieran la actualización permanezcan inmovilizadas en sus bases de mantenimiento a partir del 29 de noviembre hasta que se completen las labores técnicas exigidas por el fabricante.

La entidad recalcó que la medida es preventiva y obligatoria. su prioridad, dijo, es la seguridad aérea y la supervisión rigurosa de la ejecución de las modificaciones.

Avianca señaló que empezará de inmediato los trabajos, pero advirtió que habrá disrupciones significativas durante los próximos diez días, por lo que tomó la decisión de cerrar temporalmente la venta de tiquetes para dar tiempo a reacomodar pasajeros con reservas vigentes.

Esa proyección, sin embargo, depende del avance de las labores técnicas y de la coordinación entre fabricantes, aerolíneas y autoridades.

¿Qué puede hacer un pasajero afectado?

Los pasajeros afectados por la inmovilización de los aviones A320 de Avianca deben, en primer lugar, verificar el estado de su vuelo directamente con la aerolínea antes de desplazarse al aeropuerto. Avianca informó que notificará a los usuarios afectados a través de correo electrónico, mensajes de texto o su aplicación móvil.

Contexto: JetSMART habló tras la alerta de Airbus A320 y explicó qué ocurrirá con sus vuelos

Además, es importante conservar toda la evidencia de la reserva, como correos, comprobantes de pago y capturas de pantalla de cualquier comunicación con la aerolínea, ya que estos documentos pueden ser útiles si se solicita un reembolso o la reprogramación del vuelo.

Por último, la Superintendencia de Transporte recomienda no presentar peticiones, quejas o reclamos (PQR) de forma prematura, hasta que la afectación del vuelo sea confirmada, con el fin de facilitar una gestión más eficiente y organizada de los casos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Avianca activa plan para pasajeros tras instrucción de Airbus que impacta operación de aviones A320

2. Capturan al presunto autor material del atentado con motobomba que dejó dos muertos en La Plata, Huila

3. Este sería el peor grupo para la Selección Colombia en el Mundial 2026

4. La disputa del Partido Conservador para elegir candidato a la Presidencia: las dos cartas que generaron discordia

5. Este canal transmitirá la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo: también se podrá ver online

LEER MENOS

Noticias relacionadas

AviancaaerolíneaAirbus

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.