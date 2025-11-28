Supertransporte lanza protocolo urgente para pasajeros afectados por suspensión temporal de vuelos de Avianca

La Superintendencia de Transporte activó este viernes un protocolo urgente de atención para los pasajeros afectados por la decisión de Avianca de inmovilizar una parte significativa de su flota —principalmente aviones de la familia A320— después de que el fabricante emitiera la orden de una actualización inmediata de software.

La aerolínea, que informó que más del 70% de sus A320 quedarán fuera de servicio temporalmente, suspendió la venta de tiquetes para fechas de viaje hasta el 8 diciembre con el fin de reacomodar pasajeros.

Esa entidad consideró el hecho como un caso de fuerza mayor, por tratarse de una circunstancia externa e imprevisible que afecta la operación normal de la aerolínea. Por eso puso en marcha medidas de orientación y acompañamiento para que los usuarios sepan qué hacer si su vuelo resulta afectado.

Entre las recomendaciones figura verificar el estado del vuelo antes de desplazarse al aeropuerto, conservar todos los comprobantes de reserva y pago, y evitar presentar peticiones o reclamaciones si aún no hay una afectación confirmada.

¿Qué motivó la inmovilización?

El fabricante europeo Airbus alertó sobre un problema detectado en equipos de la familia A320: un análisis técnico vinculó episodios de intensa radiación solar con la posible corrupción de datos en los computadores de a bordo, lo que podría afectar sistemas críticos de control de vuelo.

Ante ese riesgo, Airbus emitió directrices urgentes para que los operadores actualicen software y, cuando corresponda, apliquen intervenciones adicionales.

La autoridad aeronáutica colombiana (Aerocivil) ordenó que las aeronaves A320 que requieran la actualización permanezcan inmovilizadas en sus bases de mantenimiento a partir del 29 de noviembre hasta que se completen las labores técnicas exigidas por el fabricante.

La entidad recalcó que la medida es preventiva y obligatoria. su prioridad, dijo, es la seguridad aérea y la supervisión rigurosa de la ejecución de las modificaciones.

Avianca señaló que empezará de inmediato los trabajos, pero advirtió que habrá disrupciones significativas durante los próximos diez días, por lo que tomó la decisión de cerrar temporalmente la venta de tiquetes para dar tiempo a reacomodar pasajeros con reservas vigentes.

Esa proyección, sin embargo, depende del avance de las labores técnicas y de la coordinación entre fabricantes, aerolíneas y autoridades.

¿Qué puede hacer un pasajero afectado?

Los pasajeros afectados por la inmovilización de los aviones A320 de Avianca deben, en primer lugar, verificar el estado de su vuelo directamente con la aerolínea antes de desplazarse al aeropuerto. Avianca informó que notificará a los usuarios afectados a través de correo electrónico, mensajes de texto o su aplicación móvil.

Además, es importante conservar toda la evidencia de la reserva, como correos, comprobantes de pago y capturas de pantalla de cualquier comunicación con la aerolínea, ya que estos documentos pueden ser útiles si se solicita un reembolso o la reprogramación del vuelo.