De nuevo se creció la deuda del gobierno con empresas de energía y gas. Consejo Gremial lanza alerta

Vuelve y juega. De nuevo los voceros de empresas prestadoras de servicios públicos alzan la mano para alertar sobre el persistente problema que han enfrentado, ante la deuda que el Gobierno tiene con ellas, y que ahora de nuevo acumuló una abultada cifra.

En esta ocasión es la presidenta del Consejo Gremial, Natalia Gutiérrez, quien en nombre de los gremios de distintos sectores que hacen parte de dicho consejo, puso en el visor la situación. “La energía y el gas de millones de colombianos están en riesgo. La falta de pago de compromisos por parte del Estado genera un hueco financiero que amenaza la continuidad del servicio”, manifestó.

Energía y gas

Una bola de nieve

De acuerdo con las cuentas de Gutiérrez, a enero de 2026, la deuda del Gobierno con las empresas ya llega a los $2,6 billones por energía y a $1,04 billones en gas. Lo peor es que la cifra se engorda cada mes, pues crece en cerca de $410 mil millones.

Colombia tiene varios desafíos a nivel energético. Foto: Getty Images

El problema viene de tiempo atrás y se enmarca en el contexto en el cual el país enfrenta una crisis fiscal que conduce a retrasos en pagos en distintos sectores.

Es el caso de la deuda que hay con las empresas que ya prestaron el servicio de energía y gas a los hogares que son beneficiarios de subsidios (estratos 1, 2 y 3), costo que han venido sobrellevando los distribuidores y que en varias ocasiones amenaza con generar un apagón financiero en las compañías.

Así lo aseguró Gutiérrez, quien manifestó que, en relación con la deuda del Estado con las empresas de energía y gas, “los subsidios son el principal problema. Estos son descuentos que las empresas aplican hoy en el recibo de los más vulnerables, confiando en que el Estado los devolverá después. Pero ese dinero no está llegando”, afirmó.

Noticia en desarrollo…