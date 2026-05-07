Tecnología de rehabilitación deportiva gana espacio en Colombia ante aumento de lesiones en atletas

Según cifras del Ministerio del Deporte, al cierre de 2025 Colombia consolidó una fuerza de más de 400 atletas de alto rendimiento participando en el ciclo internacional. Sin embargo, miles de deportistas de élite en el país enfrentan riesgos permanentes asociados a la exigencia física de la competencia. Estudios publicados en la Revista de Entrenamiento Atlético estiman una tasa de 4,1 lesiones por cada 1.000 horas de exposición, siendo los desgarros musculares y las afecciones articulares las más frecuentes.

En este contexto, especialistas en fisioterapia han comenzado a implementar tecnologías utilizadas en centros deportivos internacionales para acelerar la recuperación de lesiones. Katherine Garzón y David Valbuena, fisioterapeutas colombianos, introdujeron al país equipos europeos de la firma BTL Industries, empleados por organizaciones y deportistas de alto nivel.

“El deportista de élite no solo busca aliviar el dolor, necesita acelerar la regeneración de sus tejidos para no perder ritmo competitivo. Al integrar herramientas como el Sistema Súper Inductivo y el Láser de Alta Intensidad, en FisioK-AdvanceD, intervenimos a nivel celular y profundo, alcanzando huesos y nervios donde la terapia manual no llega. Esto nos permite acelerar la cicatrización biológica y reducir los tiempos de recuperación”, explicó Katherine Garzón.

De acuerdo con los responsables del centro, el sistema utiliza herramientas como ondas de choque, láser de alta intensidad, presoterapia y sistemas electromagnéticos para tratar lesiones musculares, afecciones articulares y problemas de columna como hernias discales y ciática.

El modelo de atención, que según sus promotores ha beneficiado a más de 1.500 personas, recibe pacientes de diferentes edades y disciplinas deportivas. Además, anunciaron planes de expansión con nuevas sedes en Bogotá, Bucaramanga y Barranquilla.