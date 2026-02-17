El descubrimiento del milenio: encuentran 1000 toneladas de oro y le corresponde todo a un solo país

Hace poco, en China se anunció el descubrimiento del yacimiento de oro más grande de su historia. Este se encuentra en la provincia de Liaoning, situada en el noreste del país asiático. Se estima que en este depósito hay 1.444 toneladas de este metal.

La construcción de la mina comenzó en 2024 y fue catalogada como un descubrimiento milenario. Además de la gran cantidad de oro presente en el yacimiento, varios expertos señalan que su extracción es de fácil acceso debido a la geología del lugar.

El Ministerio de Recursos Naturales de China confirmó el hallazgo del yacimiento Dadonggou, que se convirtió en el mayor depósito individual de oro localizado en el país desde 1949. Las cifras son significativas: se calcula que contiene 2.586 millones de toneladas de mineral con una pureza promedio de 0,56 gramos por tonelada, lo que equivale a unas 1.444 toneladas de oro.

Se estima que el valor total podría rondar los 234.000 millones de dólares, al precio actual del oro.

Estados Unidos es el país con la reserva de oro más grande del mundo. Foto: Getty Images

Este descubrimiento se produce en un contexto de alta demanda mundial de oro, impulsada por la incertidumbre económica y la compra sostenida de reservas por parte de bancos centrales. El precio del oro ha aumentado más de un 50 %.

El yacimiento fue hallado por el Grupo Geológico y Minero de Liaoning, que movilizó cerca de 1.000 técnicos y operarios y completó los trabajos en solo 15 meses. El Ministerio clasificó el depósito como “ultragrande” y de baja ley.

Este nuevo hallazgo se produce luego de que en 2024 se descubriera una mina en Hunan con más de 1.000 toneladas y de que, en octubre de 2025, las autoridades de Gansu anunciaran otro yacimiento con más de 40 toneladas.

Debido a estos descubrimientos, China incrementó sus reservas de oro y pasó a ocupar el sexto lugar entre los países con mayores reservas de este metal. Solo es superada por Estados Unidos, Alemania, Italia, Francia y Rusia.

El aumento de las reservas en China refuerza la estrategia de depender menos del dólar y apostar por activos seguros como el oro. Además, la ha consolidado como el mayor productor de oro del mundo.

