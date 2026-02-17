Mundo

Ramadán 2026: ¿cuándo empieza y qué significa el mes sagrado del Islam?

Esta práctica conmemora la primera revelación del Corán al profeta Muhammad.

Redacción Semana
17 de febrero de 2026, 3:44 p. m.
Se estima que hay 2.000 millones de musulmanes. Foto: Getty Images

La Comisión Islámica de España publicó las fechas oficiales del Ramadán para 2026. A través de un comunicado informó que el mes sagrado para los musulmanes comenzará la noche de este martes, 17 de febrero.

Asimismo, precisó que el primer día de ayuno será el 18 de febrero. La decisión se tomó tras confirmarse el avistamiento del creciente lunar en varios países, según indicó la comisión.

El Ramadán corresponde al noveno mes del calendario islámico y es uno de los períodos más sagrados para los musulmanes en todo el mundo. Durante este mes, los creyentes practican el ayuno diario desde el amanecer hasta la puesta del sol.

A lo largo del día se deben dar cinco oraciones apuntando hacia La Meca, Arabia Saudí. Foto: Getty Images

El ayuno comienza antes del amanecer con el suhoor, una comida previa que suele incluir leche, dátiles, jugos y té. La jornada de abstinencia concluye al atardecer con el iftar, momento en el que se rompe el ayuno.

En varios países, especialmente del norte de África, uno de los platos tradicionales es la harira, una sopa preparada con pollo, tomate, perejil, cebolla y cilantro, que con frecuencia incorpora garbanzos, lentejas, fideos y huevo.

A lo largo del día se realizan cinco oraciones obligatorias: Fajr (al alba), Dhuhr (al mediodía), Asr (en la tarde), Maghrib (al ponerse el sol) e Isha (en la noche).

El ayuno durante el Ramadán es una de las cinco obligaciones fundamentales del islam y en ella se conmemora la primera revelación del Corán al profeta Muhammad (Mahoma), hecho que, según la tradición islámica, dio inicio al mensaje de esta religión. El mes culmina con la celebración del Eid al-Fitr, festividad que marca el fin del ayuno y reúne a las familias en oración y celebraciones.

La Meca, Arabia Saudí. Foto: Getty Images

La práctica se lleva a cabo en todo el mundo, pero se observa principalmente en más de 50 países de mayoría musulmana, entre ellos Arabia Saudita, Egipto, Marruecos, Indonesia, Pakistán, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Malasia, Irán y Jordania.

Además es seguida por cerca de 2.000 millones de personas que profesan el islam en el mundo.

El último día de ayuno se estima que podría ser el 19 de marzo, mientras que la culminación del mes sagrado sería el viernes 20 de marzo con la celebración del Eid al-Fitr. No obstante, estas fechas pueden variar según el avistamiento lunar.

Es importante tener en cuenta que el inicio y el final del Ramadán se determinan a partir de la observación de la luna creciente por parte de autoridades religiosas en distintos países musulmanes, especialmente en Arabia Saudita, donde se encuentra La Meca.

