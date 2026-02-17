Cada año, el Mardi Gras ilumina las calles de ciudades como Nueva Orleans con desfiles, disfraces y música vibrante.

Pero ¿sabía que no es un feriado oficial en todo Estados Unidos? Le contamos todo sobre esta icónica celebración y su historia.

Mardi Gras en Estados Unidos: celebraciones y feriado local

Esta festividad, cuyo significado va más allá de una simple fiesta callejera, tiene raíces profundas en la tradición cristiana y en prácticas culturales que han evolucionado durante siglos.

El término Mardi Gras proviene del francés y literalmente significa “Martes Gordo”, una referencia clara al calendario litúrgico cristiano. Se celebra siempre el martes anterior al Miércoles de Ceniza, fecha que marca el inicio de la Cuaresma, un período de aproximadamente 40 días de reflexión y abstinencia antes de la Pascua. Por ello, el Mardi Gras es el último día para disfrutar de indulgencias como comidas abundantes y celebraciones antes del período de penitencia cristiana.

En 2026, el Mardi Gras caerá el martes 17 de febrero, como parte de una tradición anual en la que la fecha cambia cada año según cuándo se celebre la Pascua. Esta movilidad se debe a que la Semana Santa y sus fechas asociadas, incluida la Cuaresma, están ligadas al calendario lunar, lo que hace que el Mardi Gras pueda celebrarse entre principios de febrero y principios de marzo.

Aunque hoy en día muchas personas asocian el Mardi Gras con enormes desfiles, disfraces elaborados y un ambiente festivo que se extiende durante días o semanas, su origen está vinculado a tradiciones europeas anteriores al cristianismo. Festividades como la antigua celebración romana de Saturnalia o los ritos de bienvenida a la primavera se fueron integrando en prácticas cristianas durante la Edad Media.

Con el tiempo, esto dio lugar a la costumbre de marcar el período inmediatamente anterior a la Cuaresma como un momento de celebración y abundancia.

¿Es feriado el Mardi Gras en Estados Unidos?

En Estados Unidos, la celebración del Mardi Gras ha adquirido una identidad propia, especialmente en regiones con fuerte herencia histórica francesa, como el estado de Luisiana. En ciudades como Nueva Orleans se conmemora el día con desfiles espectaculares de carrozas, música, bailes y tradiciones como el lanzamiento de collares de cuentas (“beads”).

Además, sus habitantes han convertido el Mardi Gras en un componente clave del turismo, la economía y la vida cultural local.

Sin embargo, pese a su enorme popularidad en ciertos puntos del país, el Mardi Gras no es un feriado federal en Estados Unidos. Esto significa que, a nivel nacional, no está reconocido como un día festivo oficial comparable al Día de los Presidentes o al Día de la Independencia, y las oficinas del gobierno federal, los bancos y muchas empresas mantienen sus actividades habituales.

En ciertas ciudades y parroquias de Luisiana, e incluso en partes de Alabama, el día de Mardi Gras sí puede ser observado como feriado local. Allí, escuelas, oficinas gubernamentales y negocios pueden cerrar o ajustar sus horarios debido a la magnitud de la celebración y a la participación comunitaria que genera este evento.

A pesar de no tener un estatus universal como feriado, el Mardi Gras sigue siendo una de las celebraciones culturales más distintivas y esperadas del calendario estadounidense. Cada año, miles de visitantes de todo el mundo llegan a ciudades icónicas para vivir la mezcla única de historia, música, gastronomía y tradición que representa esta fiesta.