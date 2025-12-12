Así quedó el estadio incendiado por hinchas en Finlandia: el club publicó nuevas imágenes

Hay conmoción en Europa por el incendio al estadio del FC Haka Valkeakoski, uno de los equipos más importantes de Finlandia, que perdió la categoría al quedar último en el grupo B de su liga local.

Con el pasar de las horas, se han conocido más detalles sobre el ataque a las instalaciones y las autoridades lograron establecer que fue un grupo de menores de edad el que inició la conflagración.

Entre los detenidos hubo un joven de 15 años, que confesó haber iniciado el incendio como consecuencia del descenso de su equipo.

El Estadio Tehtaan Kenttä está ubicado en la ciudad de Valkeakoski y tiene capacidad para unos 5300 espectadores. Durante años fue la casa del Haka Valkeakoski, que ahora busca recursos para arreglar las instalaciones y estar listo de cara al próximo año.

El incendio tuvo lugar el pasado 7 de diciembre, pero las imágenes han dado la vuelta al mundo durante toda la semana, generando impacto entre los fanáticos del fútbol.

El FC Haka uno de los clubes más grandes de Finlandia tras terminar último del Grupo B con 17 puntos perdió la categoría.

Consumada la caída, un pequeño grupo: tres menores de edad, de aprox 15 años, incendiaron el estadio Tehtaan kenttä

🇫🇮 07.12 pic.twitter.com/FhfLGtB1Nv

Así quedó el Estadio Tehtaan Kenttä

A través de sus redes sociales, el FC Haka ha publicado imágenes de cómo quedó el estadio tras el incendio y pidió un aporte de 25 euros en adelante para restaurarlo lo antes posible.

“La destrucción de la tribuna y el campo de fútbol del Estadio Tehtaan en un incendio ha afectado significativamente las operaciones del club. Haka ha recibido una gran cantidad de mensajes de apoyo y ánimo. Muchos mensajes preguntaban cómo apoyar al club”, indicaron en un comunicado oficial.

Haka lanzó una nueva campaña llamada Päätykatsomo (grada popular), que se encargará de reunir fondos para la reconstrucción de la tribuna más afectada por los actos vandálicos.

“Päätykatsomo es una comunidad abierta a todos los aficionados al fútbol finlandés. Puedes unirte a la comunidad pagando una cuota única (25 €, 50 € o 500 €)”, indicaron.

Entre las personas que envíen su cuota de apoyo se rifarán camisetas de jugadores emblemáticos del club y entradas para los próximos partidos oficiales.

“Creemos que la membresía de Päätykatsomo es una forma nueva y única de unir a los aficionados al fútbol finlandés. Además, permite a Haka agradecer y reconocer significativamente a todos los miembros y a quienes apoyan al equipo en momentos difíciles”, añade el comunicado.

Así quedó la tribuna popular del FC Haka | Foto: @FCHakaOfficial

Vista general del Estadio del FC Haka Valkeakoski | Foto: @FCHakaOfficial

La dirigencia del club se comprometió a restaurar el estadio y, de paso, conformar un equipo competitivo que pueda regresar cuanto antes a la máxima división del fútbol finlandés.