‘Yo me llamo’: Amparo Grisales discutió con participante; imitadora le dio la espalda y le hizo inesperado gesto: “qué me importa”

Yo me llamo presentó una temporada distinta, variada y llena de sorpresas, las cuales le pusieron su toque único a los shows. Noche tras noche llegan al escenarios los imitadores, quienes dan todo de ellos para alcanzar un parecido con el artista al que representan en esta edición.

A pesar de que hay talentos muy fuertes en esta versión del proyecto de Caracol Televisión, los jurados usaron la lupa para captar detalles que hay que mejorar, buscando rasgos, imagen y tonos de voz más similares a los originales. Cada evaluación es estricta y contundente, dejando tareas para que los participantes avancen hacia la final.

Sin embargo, cuando son galas de eliminación, las devoluciones de los expertos suelen ser fuertes y exigentes, soltando algunos comentarios que no son recibidos de la mejor manera por parte de los participantes. De hecho, Amparo Grisales fue quien más lanzó declaraciones inesperadas sobre el físico y la imagen de los personajes, buscando ayudarlos para que mejoren en el performance del original.

La artista detalló todo el proceso de los participantes. | Foto: Fotograma, 50:10, Capítulo 37: Entre lágrimas y risas, el jurado califica a los imitadores | Temp. 09 | Yo Me Llamo - YouTube Caracol Play

Recientemente, durante la eliminación que ocurrió en el capítulo del 9 de octubre de 2023, Amparo Grisales protagonizó una particular situación con una de las imitadoras que estaba en riesgo. La ‘Diva’ dio su opinión sobre el show que presentó la mujer, pero terminó recibiendo una respuesta que no se esperaba.

El ambiente se puso tenso, llevando a que el público se percatara de la actitud que tenía la participante en el escenario. La encargada de personificar a Paulina Rubio en esta edición plasmó lo agotada y aburrida que se encontraba con las constantes sentencias en la competencia, por lo que dio su presentación final con mucha euforia.

Sin embargo, esto no fue suficiente y sirvió como impulso para que Amparo Grisales hiciera críticas que fueran mucho más punzantes y directas con relación a la ausencia de sensualidad y naturalidad de los movimientos de la concursante.

Amparo Grisales tuvo fuerte cruce con imitadora de Paulina Rubio

Todo inició cuando la cantante finalizó su presentación y los jurados tomaron la palabra para evaluar lo que hizo en el escenario.

“Amparo, ¿te gustó Paulina Rubio?”, preguntó Carlos Calero, a lo que la actriz respondió: “No, es que mira, ella le mete todas las ganas, esta es una canción que además tiene un fondo de rumba flamenca. La canción habla de sensualidad y en la coreografía no le veo gracia, mi amor, yo no vi nunca que hicieras algo agradable o bonito con las manos”.

La jurado no estuvo feliz con actitudes de una participante de Yo me llamo. | Foto: Fotograma, 1:51:35, Capítulo 50: Los jurados no están satisfechos con la evolución de los dobles| Temp. 09 |Yo Me Llamo - YouTube Caracol Play

Pipe Bueno intervino y apoyó a su colega, afirmando que en esta ocasión no había visto una fluidez en las coreografías y se veía chistoso. No obstante, aplaudió el trabajo con la parte vocal, pese a que se estaba quedando sin aire en un instante.

“Yo he sido una persona que se ha dejado sorprender, que te ha dicho cosas chéveres, porque genuinamente me ha gustado. Pero con los movimientos los sentí impostados, estaban chistosos”, apuntó el cantante popular, a lo que la ‘Diva’ dijo: “Como de colegio”

Amparo Grisales no se detuvo y continuó para hablar del look de la artista, criticando el atuendo y los accesorios que llevaba. La manizaleña le pidió que se acercara a la mesa de los jueces y allí lanzó comentarios enfocados en el peinado y un gorro que llevaba puesto la mujer.

“El peinado y el gorrito...ven para acá, es que es muy feo lo que tienes puesto. No, esa gorrita no te luce, esos rulos no son”, comentó, mientras la participante hacía reverencias y se iba hacia el escenario, dejándola con la palabra en la boca.

Al ver esta actitud, la famosa colombiana afirmó que sentía que la imitadora la detestaba, pero que no le prestaba mayor atención a estos detalles: “Ella me da la espalda y me debe detestar, y a mí qué me importa. Yo ya dije lo que tenía que decir”, aseguró.

La manizaleña se disgustó con una cantante por el show que dio. | Foto: Fotograma, 1:53:12, Capítulo 50: Los jurados no están satisfechos con la evolución de los dobles| Temp. 09 |Yo Me Llamo - YouTube Caracol Play

La concursante siguió haciendo reverencias a cada comentario que recibía de la actriz, intentando plasmar el poco interés que le generaba. La celebridad afirmó que meditaba en las mañanas y pedía a Dios para no dejarse afectar por nadie.

“Cuando medito en la mañana digo: Dios, hazme invisible, invencible e invulnerable a todas las discordias humanas”, concluyó.