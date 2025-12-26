La Fiscalía General de la Nación dio a conocer este viernes, 26 de diciembre, que un juez con funciones de control de garantías envió a prisión a dos personas acusadas de explotar sexualmente a una menor de edad en el Casanare.

“Acciones investigativas desplegadas por la Fiscalía General de la Nación pusieron al descubierto el presunto actuar ilegal de Ana Elvia Mejía Chaparro y Libardo Chaparro Flórez, los administradores de un hotel en Yopal (Casanare) que estarían implicados en la explotación sexual de menores de edad“, explicaron las autoridades.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, estas personas se habría aprovechado de una adolescente para ofrecer servicios sexuales.

“Estas dos personas, en medio de engaños, aprovecharon la condición de vulnerabilidad de una niña de 13 años, que llegó sola a la ciudad y le brindaron alojamiento. Los elementos materiales probatorios indican que días después de tenerla en el establecimiento la habrían inducido a frecuentar un parque para ofrecer servicios sexuales a hombre mayores, con el supuesto de que el dinero recibido sería destinado para cubrir el hospedaje y la manutención", explicó el ente investigador.

Las autoridades precisaron que el capturado habría abusado sexualmente de la menor edad, por lo que también fue judicializado ante las autoridades competentes.

“Por todo lo anterior, una fiscal de la Seccional Norte de Santander les imputó los delitos de trata de personas agravada y estímulo a la prostitución de menores. Adicionalmente, a Chaparro Flórez le fue formulado el cargo de acceso carnal abusivo con menor de 14 años”, precisó la Fiscalía.

Las personas que puedan ser víctimas de estas otras dos pueden comunicarse a la Fiscalía o llamar a la línea de emergencia 123 de la Policía Nacional que funciona las 24 horas del día.